Роман Шухевич

Речник МЗС України прокоментував провокаційні заяви кандидата в президенти Польщі Славоміра Менцена щодо Львова. МЗС не розцінює
ці заяви як офіційну позицію Польщі та залишає за собою право на відповідні заходи.
У Києві відкрили Подільський мостовий перехід для легкових авто та громадського транспорту. Тепер дістатися з Троєщини до центру
міста тепер можна набагато швидше.
У Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом для легкових авто та громадського транспорту. Для вантажівок мостовий
перехід поки залишиться закритим.
Внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Розі постраждала одна людина. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, будинків та об'єктів бізнесу, на місці працюють рятувальні служби.
Частина істориків вважають цю дату умовною. На їх думку, підрозділи УПА почали діяти на західній Україні у першій половині 1942 року.
Колишній зв'язковий УПА Василь Хомин, який присвятив своє життя боротьбі за свободу України, помер у віці 90 років.
Порошенко, попри обіцянки, так і не дав грошей на зруйнований росією музей Шухевича, повідомила міськрада Львова.
Лабораторія моніторингу української спадщини створила 3D-модель Музею генерала УПА Романа Шухевича, який був зруйнований
російськими військами 1 січня. Модель показує стан будівлі після нападу і може допомогти у майбутніх реставраційних роботах.