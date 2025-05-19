На відбудову Музею Шухевича у Львові зібрали майже 2 млн грн з 40 необхідних
Київ • УНН
На відновлення музею Романа Шухевича, який був зруйнований росіянами, вже зібрано близько 2 мільйонів гривень. Загальна вартість відбудови оцінюється в 40 мільйонів гривень.
На відбудову музею військового і державний діяча Романа Шухевича у Львові зібрали майже 2 мільйони гривень з 40-а мільйонів, у які оцінили відбудову зруйнованого росіянами під час обстрілу закладу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Львівську міську раду.
Деталі
У повідомленні зазначається, що ці кошти вдалося зібрали завдяки проведенню благодійних акцій у місті під гаслами "Музей для музею", "Театр для музею" та співпраці з партнерами. Акцію "Музей для музею" підтримали 16 культурних закладів міста Лева.
Збір коштів на відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича стартував у січні цього року. Його проводить громадська організація "Новий музей" за підтримки Львівської міської ради.
Раніше музейні інституції Львова уже оголошували збір коштів на відновлення музею Романа Шухевича. 8-9 березня цього року акція "Музей для музею" зібрала понад 185 тис. грн. У тій акції брали участь Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького, Меморіальний музей ім. Соломії Крушельницької та Музей тоталітарних режимів "Територія терору".
Доповнення
У ніч на 1 січня 2024 року музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича зруйнував російський обстріл. Містом було оголошено Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на проєктну пропозицію з відновлення музею. До роковин з Дня народження Романа Шухевича презентували ескіз проєкту відновлення зруйнованого музею, який переміг на архітектурному конкурсі. Проект передбачає не лише відбудову знищеної будівлі, а й благоустрій території, облаштування додаткових вуличних меблів, освітлення, розчистку водойми.
1 січня 2025 року ГО "Новий музей", що уповноважена здійснювати оперативну діяльність щодо залучення та розподілення коштів, відкрила рахунок для збору коштів на відбудови музею Романа Шухевича.