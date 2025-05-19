На восстановление Музея Шухевича во Львове собрали почти 2 млн грн из 40 необходимых

На восстановление музея военного и государственного деятеля Романа Шухевича во Львове собрали почти 2 миллиона гривен из 40 миллионов, в которые оценили восстановление разрушенного россиянами во время обстрела заведения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

В сообщении отмечается, что эти средства удалось собрать благодаря проведению благотворительных акций в городе под лозунгами "Музей для музея", "Театр для музея" и сотрудничеству с партнерами. Акцию "Музей для музея" поддержали 16 культурных учреждений города Льва.

Сбор средств на восстановление музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича стартовал в январе этого года. Его проводит общественная организация "Новый музей" при поддержке Львовского городского совета.

Ранее музейные институты Львова уже объявляли сбор средств на восстановление музея Романа Шухевича. 8-9 марта этого года акция "Музей для музея" собрала более 185 тыс. грн. В той акции принимали участие Музей народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого, Мемориальный музей им. Соломии Крушельницкой и Музей тоталитарных режимов "Территория террора".

Дополнение

В ночь на 1 января 2024 года музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича разрушил российский обстрел. Городом был объявлен Всеукраинский открытый архитектурный конкурс на проектное предложение по восстановлению музея. К годовщине со Дня рождения Романа Шухевича представили эскиз проекта восстановления разрушенного музея, который победил на архитектурном конкурсе. Проект предусматривает не только восстановление уничтоженного здания, но и благоустройство территории, обустройство дополнительных уличных мебели, освещение, расчистку водоема.

1 января 2025 года ОО "Новый музей", уполномоченная осуществлять оперативную деятельность по привлечению и распределению средств, открыла счет для сбора средств на восстановление музея Романа Шухевича.