Роман Шухевич

Представитель МИД Украины прокомментировал провокационные заявления кандидата в президенты Польши Славомира Менцена относительно
Львова. МИД не расценивает эти заявления как официальную позицию Польши и оставляет за собой право на соответствующие меры.
В Киеве открыли Подольский мостовой переход для легковых авто и общественного транспорта. Теперь добраться с Троещины до центра
города теперь можно гораздо быстрее.
В Киеве открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту для легковых авто и общественного транспорта. Для грузовиков мостовой
переход пока останется закрытым.
В результате удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу пострадал один человек. Зафиксированы повреждения гражданской
инфраструктуры, домов и объектов бизнеса, на месте работают спасательные службы.
Часть историков считают эту дату условной. По их мнению, подразделения УПА начали действовать на западной Украине в первой
половине 1942 года.
Бывший Связной УПА Василий Хомин, посвятивший свою жизнь борьбе за свободу Украины, умер в возрасте 90 лет.
Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича, сообщил горсовет Львова.
Лаборатория мониторинга украинского наследия создала 3D-модель Музея генерала УПА Романа Шухевича, который был разрушен
российскими войсками 1 января. Модель показывает состояние здания после нападения и может помочь в будущих реставрационных
работах.