Роман Шухевич

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27583 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 39739 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46589 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53690 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66063 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56057 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55411 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118773 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81525 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225595 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
59%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85912 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19344 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16286 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15097 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16740 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86069 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118773 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225595 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402769 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395250 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10727 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15191 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16379 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19459 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74967 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Роман Шухевич

Новости по теме

Мы не расцениваем заявления отдельных антиукраинских политиков, как позицию страны: МИД о словах кандидата в президенты Польши

Представитель МИД Украины прокомментировал провокационные заявления кандидата в президенты Польши Славомира Менцена относительно Львова. МИД не расценивает эти заявления как официальную позицию Польши и оставляет за собой право на соответствующие меры.

политика • 27 февраля, 16:56 • 23124 просмотра

Подольский мост в Киеве открыт: как будет работать мостовой переход

В Киеве открыли Подольский мостовой переход для легковых авто и общественного транспорта. Теперь добраться с Троещины до центра города теперь можно гораздо быстрее.

Общество • 1 декабря, 10:58 • 20343 просмотра

Подольский мост в Киеве открыли для легковых авто

В Киеве открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту для легковых авто и общественного транспорта. Для грузовиков мостовой переход пока останется закрытым.

Общество • 1 декабря, 09:43 • 20487 просмотра

Террористы нанесли удар по Кривому Рогу: есть пострадавший

В результате удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу пострадал один человек. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, домов и объектов бизнеса, на месте работают спасательные службы.

Общество • 20 октября, 21:08 • 19916 просмотра

Сегодня День создания Украинской повстанческой армии: роль УПА в борьбе за Независимость Украины

Часть историков считают эту дату условной. По их мнению, подразделения УПА начали действовать на западной Украине в первой половине 1942 года.

Общество • 14 октября, 03:27 • 31300 просмотра

На Львовщине умер 90-летний Связной УПА Василий Хомин

Бывший Связной УПА Василий Хомин, посвятивший свою жизнь борьбе за свободу Украины, умер в возрасте 90 лет.

Общество • 7 июня, 17:45 • 19882 просмотра

Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича - горсовет Львова

Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича, сообщил горсовет Львова.

политика • 16 апреля, 11:33 • 19696 просмотра

Волонтеры создали 3D-модель разрушенного россиянами музея Шухевича

Лаборатория мониторинга украинского наследия создала 3D-модель Музея генерала УПА Романа Шухевича, который был разрушен российскими войсками 1 января. Модель показывает состояние здания после нападения и может помочь в будущих реставрационных работах.

Война • 30 января, 14:14 • 27267 просмотра