Волонтеры создали 3D-модель разрушенного россиянами музея Шухевича

Команда мониторинга украинского наследия Ukrainian Heritage Monitoring Lab (НеМо) создала 3D-модель уничтоженного россиянами Музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича. Об этом со ссылкой на НеМо, пишет УНН.

Детали

Коллектив отметил, что уже в день атаки 1 января команда экспертов HeMo Lab была на месте удара. Эксперты провели документирование.

Кроме этого, работники из ООО "Институт геоинформационных систем" фотограмметрическим методом создали 3D-модель (облако точек с геопривязкой) разрушенного музея включая территорию вокруг здания.

По ссылке можно посмотреть 3D-модель здания, чтобы понять в каком состоянии находится музей после российского обстрела.

Дополнение

В НеМо отметили, что еще в 2021 году другая команда волонтеров Skeiron сделала 3D-модель еще целого музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича.

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В частности, там видно план здания, его разрез, отдельные комнаты, экспонаты. Команда мониторинга HeMo считает, что эти модели вместе могут помочь с восстановлением музея в дальнейшем.

Просмотреть 3D-модель бывшего музея можно просмотреть по ссылке.

Напомним

В день рождения Степана Бандеры 2024 года россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.

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