Во Львове из-под завалов уничтоженного россиянами музея достали фортепиано Шухевича

Во Львове из-под завалов уничтоженного россиянами музея достали фортепиано Романа Шухевича. Об этом сообщили на фейсбук-странице Львовского исторического музея, передает УНН.

Сегодня из-под завалов нашим музейщикам удалось достать фортепиано, на котором играл Роман Шухевич. Уничтоженное, выгоревшее... Сохраним как свидетеля акта российской агрессии. - написали музейщики.

Справочно

По данным исследователей биографии главнокомандующего УПА - Роман Шухевич был хорошим музыкантом и танцором. Семья позаботилась, чтобы малый Шухевич получил достойное образование, включавшее не только академические науки, но и музыку.

Роман Шухевич заочно учился в музыкальном институте имени Лысенко по классу фортепиано.

Музыка сопровождала Шухевича всю жизнь.

В студенческие годы он играл в студенческом квартете "Ревеллерсы Евгения" ("Львовские ревеллерсы"). Одним из солистов квартета был родной брат Романа - Юрий (в 1941-м, его замучили большевики - ред.). Говорят, что братья Шухевичи даже выступали совместно во Львовском оперном театре.

Биографы Романа Шухевича рассказывают, что он очень любил свое фортепиано и играл на нем при каждом удобном случае. Как отмечали квартиранты семьи Шухевичей, когда в доме начинались споры, Роман садился за фортепиано и играл и пел из "Наталки Полтавки": "Где согласие в семействе, там мир и тишина". После этого ссоры утихали.

Биографы рассказывают, интересный эпизод, как однажды молодой Шухевич играл на фортепиано в карпатском городке.

Тогда инструмент одолжили у местной семьи и привезли на телеге, но обратно ценное фортепиано пожалели трясти на телеге, поэтому понесли просто на руках. Причем понесли вместе со стулом, на котором сидел Шухевич, который продолжал играть всю дорогу. - рассказывают биографы.

Напомним

В день рождения Степана Бандеры 2024 года россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.

4 января эксперты завершили сканирование завалов истерзанного россиянами музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове, для его будущей реставрации. Отстраивать музей планируют после победы.