Во Львове из-под завалов уничтоженного россиянами музея достали фортепиано Шухевича
Киев • УНН
Львовские музейщики вытащили из-под завалов пианино Романа Шухевича, сохраняя его как доказательство российской агрессии. Шухевич, искусный пианист, очень ценил этот инструмент.
Во Львове из-под завалов уничтоженного россиянами музея достали фортепиано Романа Шухевича. Об этом сообщили на фейсбук-странице Львовского исторического музея, передает УНН.
Сегодня из-под завалов нашим музейщикам удалось достать фортепиано, на котором играл Роман Шухевич. Уничтоженное, выгоревшее... Сохраним как свидетеля акта российской агрессии.
Справочно
По данным исследователей биографии главнокомандующего УПА - Роман Шухевич был хорошим музыкантом и танцором. Семья позаботилась, чтобы малый Шухевич получил достойное образование, включавшее не только академические науки, но и музыку.
Роман Шухевич заочно учился в музыкальном институте имени Лысенко по классу фортепиано.
Музыка сопровождала Шухевича всю жизнь.
В студенческие годы он играл в студенческом квартете "Ревеллерсы Евгения" ("Львовские ревеллерсы"). Одним из солистов квартета был родной брат Романа - Юрий (в 1941-м, его замучили большевики - ред.). Говорят, что братья Шухевичи даже выступали совместно во Львовском оперном театре.
Биографы Романа Шухевича рассказывают, что он очень любил свое фортепиано и играл на нем при каждом удобном случае. Как отмечали квартиранты семьи Шухевичей, когда в доме начинались споры, Роман садился за фортепиано и играл и пел из "Наталки Полтавки": "Где согласие в семействе, там мир и тишина". После этого ссоры утихали.
Биографы рассказывают, интересный эпизод, как однажды молодой Шухевич играл на фортепиано в карпатском городке.
Тогда инструмент одолжили у местной семьи и привезли на телеге, но обратно ценное фортепиано пожалели трясти на телеге, поэтому понесли просто на руках. Причем понесли вместе со стулом, на котором сидел Шухевич, который продолжал играть всю дорогу.
Напомним
В день рождения Степана Бандеры 2024 года россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.
4 января эксперты завершили сканирование завалов истерзанного россиянами музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове, для его будущей реставрации. Отстраивать музей планируют после победы.
Во Львове из-под завалов уничтоженного россиянами музея достали фортепиано Шухевича
Львовские музейщики вытащили из-под завалов пианино Романа Шухевича, сохраняя его как доказательство российской агрессии. Шухевич, искусный пианист, очень ценил этот инструмент.
Поженились во время Второй мировой войны: пара из Миссури отпраздновала 80-летие брака
103 и 102-летняя пара из Миссури празднует 80-ю годовщину свадьбы, на которой они поженились во время Второй мировой войны.
Украина ждет новых оборонных пакетов от западных партнеров - Зеленский
Президент Украины Зеленский ищет средства противовоздушной обороны и вооружения от западных союзников на фоне напряженной ситуации на фронте, чтобы противостоять российской агрессии.
Меры безопасности на Крещение от МВД
Крещение приходится на 6 января; Министерство внутренних дел Украины советует придерживаться безопасной практики погружения в холодную воду, в частности нырять только в специально отведенных для этого местах.
Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы возвращения пленных, поддержку зернового коридора и украинской обороны
Зеленский и Эрдоган обсудили сотрудничество в области обороны, безопасность Черного моря и укрепление глобальной продовольственной безопасности через морской экспортный коридор Украины. Они также сосредоточились на Формуле мира и возвращении украинских заключенных.
Оккупанты планируют массовую мобилизацию на ВОТ сразу после выборов
После выборов россияне планируют массовую мобилизацию на оккупированных территориях, призывая на военную службу даже 17-летних.
Не исключено, что Харьков 2 января обстреляли ракетами, которые предоставила Северная Корея: маркировка на некоторых деталях затерта
Ракеты, которые были использованы для удара по Харькову 2 января, могут быть северокорейскими, со стертой маркировкой. Прокуроры ждут экспертный анализ относительно происхождения этих ракет.
Залужный и Каволи обсудили стратегию украинского фронта на ближайшие недели и месяцы
Украинский командующий Залужный обсудил с генералом Каволи фронтовые стратегии и тактику противника, сосредоточившись на противодействии ракетным ударам.
Шри-Ланка ввела мораторий на работу иностранных исследовательских судов в своих территориальных водах
Шри-Ланка на год останавливает иностранные исследовательские суда, чтобы повысить уровень местного опыта на фоне беспокойства Индии в отношении китайских судов.
Будут говорить об Израиле: госсекретарь США Блинкен прибыл на переговоры в Турцию
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Стамбул для переговоров, в том числе для обсуждения действий Израиля в Газе и двусторонних отношений между США и Турцией.