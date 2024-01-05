У Львові з-під завалів знищеного росіянами музею дістали фортепіано Шухевича

У Львові з-під завалів знищеного росіянами музею дістали фортепіано Романа Шухевича. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівського історичного музею, передає УНН.

Сьогодні з-під завалів нашим музейникам вдалось дістати фортепіано, на якому грав Роман Шухевич. Знищене, вигоріле... Збережемо як свідка акту російської агресії. – написали музейщики.

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За даними дослідників біографії головнокомандувача УПА – Роман Шухевич був добрим музикантом та танцюристом. Родина подбала, аби малий Шухевич отримав гідну освіту, що включала не лише академічні науки, але й музику.

Роман Шухевич заочно навчався в музичному інституті імені Лисенка за класом фортепіано.

Музика супроводжувала Шухевича все життя.

У студентські роки він грав у студентському квартеті "Ревелєрси Євгена" ("Львівські ревелєрси"). Одним з солістів квартету був рідний брат Романа – Юрій (у 1941-му, його закатували більшовики – ред.). Подейкують, що брати Шухевичи навіть виступали спільно у Львівському оперному театрі.

Біографи Романа Шухевича розповідають, що він дуже любив своє фортепіано і грав на ньому за кожної слушної нагоди. Як зазначали квартиранти родини Шухевичів, коли в домi починалися суперечки, Роман сідав за фортепіано і грав і співав з "Наталки Полтавки": "Де згода в сімействі, там мир і тишина". Після цього сварки вщухали.

Біографи розповідають, цікавий епізод, як одного разу молодий Шухевич грав на фортепіано в карпатському містечку.

Тоді інструмент позичили в місцевої родини та привезли на возі, але назад коштовне фортепіано пошкодували трясти на возі, тому понесли просто на руках. При чому понесли разом зі стільцем, на якому сидів Шухевич, який продовжував грати всю дорогу. - розповідають біографи.

Нагадаємо

У день народження Степана Бандери 2024 року росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.

4 січня експерти завершили сканування завалів понівеченого росіянами музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові, для його майбутньої реставрації. Відбудовувати музей планують після перемоги.