Експерти завершують сканування завалів знищеного рф музею Шухевича
Київ • УНН
Фахівці завершують сканування руїн львівського музею Шухевича для реставрації; незабаром розпочнеться конкурс планів реконструкції.
Експерти сьогодні завершують сканування завалів нищеного росіянами музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові, для його майбутньої реставрації. Відбудовувати музей планують після перемоги. Про це повідомлює мер Львова Андрій Садовий у Telegram, передає УНН.
Щодо знищеного росіянами музею Шухевича у Львові. Сьогодні експерти завершують сканування завалів. Це потрібно для майбутньої реставрації та міжнародного трибуналу. Завтра наші служби разом з фахівцями почнуть розбирати завали. Після цього ми оголосимо архітектурний конкурс.
Деталі
За його словами, прийом пропозицій та визначення переможця триватиме приблизно 2 місяці.
"Внаслідок атаки знищено 16 музейних експонатів, які входили до Музейного фонду України. Кількасот музейних експонатів вдалося зберегти, їх було вивезено ще на початку повномасштабного вторгнення. Відбудовувати музей почнемо після Перемоги. Вже кілька меценатів звертались з пропозицією профінансувати відбудову. Дякуємо, що бережете історію, але сьогодні ці гроші треба витратити на армію", - повідомив Садовий.
Доповнення
У день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.