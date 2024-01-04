Эксперты завершают сканирование завалов уничтоженного рф музея Шухевича

Эксперты сегодня завершают сканирование завалов уничтоженного россиянами музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове, для его будущей реставрации. Отстраивать музей планируют после победы. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает УНН.

Относительно уничтоженного россиянами музея Шухевича во Львове. Сегодня эксперты завершают сканирование завалов. Это нужно для будущей реставрации и международного трибунала. Завтра наши службы вместе со специалистами начнут разбирать завалы. После этого мы объявим архитектурный конкурс. - написал Садовый.

Детали

По его словам, прием предложений и определение победителя продлится примерно 2 месяца.

"В результате атаки уничтожено 16 музейных экспонатов, которые входили в Музейный фонд Украины. Несколько сотен музейных экспонатов удалось сохранить, они были вывезены еще в начале полномасштабного вторжения. Восстанавливать музей начнем после Победы. Уже несколько меценатов обращались с предложением профинансировать восстановление. Спасибо, что бережете историю, но сегодня эти деньги надо потратить на армию", - сообщил Садовый.

Дополнение

В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.