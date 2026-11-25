У середу, 25 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, майже однорідну погоду зумовлюватиме тилова частина активного циклону з центром поблизу воронежа.

Тиск зростатиме. Рвучкий вітер з північного заходу та заходу поширюватиме холодне повітря, проте майже суцільна хмарність вночі захищатиме його від сильнішого охолодження, а вдень перешкоджатиме прогріванню, тому температура мало змінюватиметься впродовж доби.

Крім півдня, місцями невеликий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних, Житомирської та Київської областей, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 1-6° тепла; в Карпатах впродовж доби 4-9° морозу - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно, опадів не очікується. Температура від -2° до +1°.

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