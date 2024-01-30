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Волонтери створили 3D-модель зруйнованого росіянами музею Шухевича

Волонтери створили 3D-модель зруйнованого росіянами музею Шухевича

Київ • УНН

 • 27267 перегляди

Лабораторія моніторингу української спадщини створила 3D-модель Музею генерала УПА Романа Шухевича, який був зруйнований російськими військами 1 січня. Модель показує стан будівлі після нападу і може допомогти у майбутніх реставраційних роботах.

Команда моніторингу української спадщини Ukrainian Heritage Monitoring Lab (НеМо) створила 3D-модель знищеного росіянами Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Про це з посиланням на НеМо, пише УНН.

Деталі 

Колектив зазначив, що вже в день атаки 1 січня команда експертів HeMo Lab була на місці удару. Експерти провели документування. 

Окрім цього, працівники із ТОВ "Інститут геоінформаційних систем" фотограмметричним методом створили 3D-модель (хмару точок з геоприв'язкою) зруйнованого музею включно з територією навколо будівлі.

За посиланням можна переглянути 3D-модель будівлі, аби зрозуміти в якому стані перебуває музей після російського обстрілу.

Доповнення

У НеМо зауважили, що ще у 2021 році інша команда волонтерів Skeiron зробила 3D-модель ще цілого музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. 

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Зокрема, там видно план будівлі, її розріз, окремі кімнати, експонати. Команда моніторингу HeMo вважає, що ці моделі разом можуть допомогти з відновленням музею надалі.

Переглянути 3D-модель колишнього музею можна переглянути за посиланням. 

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Нагадаємо

У день народження Степана Бандери 2024 року росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.   

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