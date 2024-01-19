Історичні сходи: з-під завалів знищеного росіянами музею Шухевича врятували ще один експонат

Під час розбору завалів знищеного росіянами музею Романа Шухевича, нещодавно вдалося відкопати та зберегти сходи, на яких командир УПА дав свій останній бій. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.

Деталі

За словами працівників музею, саме на цих сходах головний командир УПА Роман Шухевич дав свій останній бій та відстрілювався від чекістів. Сходи вдалося відкопати та зберегти. Зараз комунальники продовжують розбирати завали та передають цінні речі музейникам - розповіли у міській раді.

Зазначається, що комунальники досі продовжують розбирати завали та передають цінні речі музейникам.

Доповнення

У день народження Степана Бандери 2024 року росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.

4 січня експерти завершили сканування завалів понівеченого росіянами музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові, для його майбутньої реставрації. Відбудовувати музей планують після перемоги.

Нагадаємо

У Львові з-під завалів знищеного росіянами музею дістали фортепіано, на якому Роман Шухевич.