Историческая лестница: из-под завалов уничтоженного россиянами музея Шухевича спасли еще один экспонат

Во время разбора завалов уничтоженного россиянами музея Романа Шухевича, недавно удалось откопать и сохранить лестницу, на которой командир УПА дал свой последний бой. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

Детали

По словам работников музея, именно на этой лестнице главный командир УПА Роман Шухевич дал свой последний бой и отстреливался от чекистов. Лестницу удалось откопать и сохранить. Сейчас коммунальщики продолжают разбирать завалы и передают ценные вещи музейщикам - рассказали в городском совете.

Отмечается, что коммунальщики до сих пор продолжают разбирать завалы и передают ценные вещи музейщикам.

Дополнение

В день рождения Степана Бандеры 2024 года россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.

4 января эксперты завершили сканирование завалов изуродованного россиянами музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове, для его будущей реставрации. Отстраивать музей планируют после победы.

Напомним,

Во Львове из-под завалов уничтоженного русскими музея достали фортепиано, на котором Роман Шухевич.