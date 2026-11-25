Увечері 25 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого зафіксували кілька влучань у Деснянському районі столиці, попередньо, є постраждалі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

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Близько 22:48 у столиці прогриміла серія потужних вибухів. Згодом міський голова повідомив про влучання в будівлю на території промислової зони Деснянського району.

Також, за попередніми даними, росіяни влучили в ще одну нежитлову будівлю в цьому ж районі. Надійшла інформація про руйнування та можливих постраждалих.

О 23:23 Кличко повідомив про влучання в торговельний центр у Деснянському районі. На місця ударів направили екстрені служби.

Загроза повторних ракетних ударів

За інформацією моніторингових каналів, атака на Київ може бути не останньою цієї ночі. За їхніми попередніми оцінками, росіяни могли підготувати до запуску ще близько 40 ракет. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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