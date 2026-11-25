В Україні спростили кодифікацію нових оборонних розробок - дрони та РЕБи надходитимуть у військо швидше
Київ • УНН
Уряд спростив кодифікацію нових оборонних розробок. Засоби РЕБ після випробувань допускатимуть за 10 днів на підставі акта.
В Україні спростили офіційний допуск нових зразків вітчизняних оборонних розробок до використання у війську. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
Вітчизняні оборонні розробки, зокрема дрони та засоби РЕБ, мають якомога швидше надходити до війська. Саме тому Уряд сьогодні спростив кодифікацію, тобто офіційний допуск нових зразків до використання у війську
За словами Корецького, виробникам безпілотних систем більше не потрібно чекати, поки визначать потребу війська саме в їхньому зразку, щоб почати кодифікацію. Засоби РЕБ, які успішно пройшли випробування, кодифікуватимуть за 10 днів на підставі акта, без зайвих документів, а за достовірність даних відповідатиме виробник. Чіткий порядок і строк кодифікації визначили також для вибухових речовин.
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