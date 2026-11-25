В Украине упростили официальный допуск новых образцов отечественных оборонных разработок к использованию в армии. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.

Отечественные оборонные разработки, в частности дроны и средства РЭБ, должны как можно быстрее поступать в армию. Именно поэтому правительство сегодня упростило кодификацию, то есть официальное разрешение на использование новых образцов в армии

По словам Корецкого, производителям беспилотных систем больше не нужно ждать, пока определят потребность армии именно в их образце, чтобы начать кодификацию. Средства РЭБ, успешно прошедшие испытания, будут кодифицировать за 10 дней на основании акта, без лишних документов, а за достоверность данных будет отвечать производитель. Четкий порядок и срок кодификации определили также для взрывчатых веществ.

Для украинских производителей это меньше бюрократии и более понятные правила. Они смогут тратить меньше времени на бумаги и больше — на новую технику для фронта