В Украине упростили кодификацию новых оборонных разработок — дроны и средства РЭБ будут быстрее поступать в войска
Киев • УНН
Правительство упростило кодификацию новых оборонных разработок. Средства РЭБ после испытаний будут допускать в течение 10 дней на основании акта.
В Украине упростили официальный допуск новых образцов отечественных оборонных разработок к использованию в армии. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.
Отечественные оборонные разработки, в частности дроны и средства РЭБ, должны как можно быстрее поступать в армию. Именно поэтому правительство сегодня упростило кодификацию, то есть официальное разрешение на использование новых образцов в армии
По словам Корецкого, производителям беспилотных систем больше не нужно ждать, пока определят потребность армии именно в их образце, чтобы начать кодификацию. Средства РЭБ, успешно прошедшие испытания, будут кодифицировать за 10 дней на основании акта, без лишних документов, а за достоверность данных будет отвечать производитель. Четкий порядок и срок кодификации определили также для взрывчатых веществ.
Для украинских производителей это меньше бюрократии и более понятные правила. Они смогут тратить меньше времени на бумаги и больше — на новую технику для фронта
Минобороны кодифицировало уникальный полноприводный мотоцикл МУЛ.Е23.07.26, 15:19 • 4574 просмотра