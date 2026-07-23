Минобороны кодифицировало уникальный полноприводный мотоцикл МУЛ.Е

$44.770.0251.070.03
ukenru
11:09 • 5820 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
10:14 • 15715 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
09:04 • 17945 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
07:28 • 21366 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 27604 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 30216 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 42891 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 84658 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 44602 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 78766 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2м/с
47%
744мм
Популярные новости
ЕС готовится одобрить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT23 июля, 05:54 • 26595 просмотра
Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - ГенпрокурорVideo07:42 • 24241 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 22610 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 15975 просмотра
Украина уже через несколько месяцев может получить лазерное оружие против дронов - в ВСУ раскрыли детали09:52 • 10905 просмотра
публикации
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты13:01 • 2298 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
10:14 • 15715 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 84658 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 78766 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 57837 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Франция
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 16277 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 22910 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 66947 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 57289 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 67914 просмотра
Актуальное
Техника
The Washington Post
Золото
MIM-104 Patriot
Су-57

Минобороны кодифицировало уникальный полноприводный мотоцикл МУЛ.Е

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

Министерство обороны допустило к использованию в ВСУ первый в Украине полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Е. Он имеет высокую минную устойчивость и может служить генератором для подразделения.

Минобороны кодифицировало уникальный полноприводный мотоцикл МУЛ.Е

Бесшумное передвижение, малая заметность, широкие внедорожные возможности, мощная тяга, минная стойкость, универсальность – Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах первый в Украине полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Е, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Электрический мотоцикл разработали на украинском предприятии, специализирующемся на изготовлении военной продукции. Транспорт сконструировали по запросам военных для выполнения задач в условиях современной войны высокой интенсивности.

Инженерам удалось реализовать ряд важных конструктивных решений, которые отсутствуют в традиционных военных мотоциклах с двигателями внутреннего сгорания.

МУЛ.Е предназначен для перевозки личного состава с вооружением, малогабаритных грузов, транспортировки раненых по дорогам с различным покрытием и в условиях бездорожья.

В чем заключается уникальность электромотоцикла МУЛ.Е

Во время испытаний МУЛ.Е подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и возможности для выполнения военных миссий.

Этот мотоцикл имеет следующие особенности:

  • уникальная конструкция полного привода 2×2;
    • повышенная живучесть (2 независимых двигателя);
      • малозаметность/бесшумность применения;
        • высокопроизводительные электродвигатели;
          • малое время развертывания/свертывания;
            • длительное время автономной работы;
              • значительный запас хода;
                • высокая минная стойкость благодаря низкому давлению на поверхность;
                  • высокая максимальная скорость.

                    Кроме того, для МУЛ.Е предусмотрена возможность буксировки прицепа с грузом.

                    Байк-генератор: МУЛ.Е может обеспечить электричеством подразделение

                    Заряженных аккумуляторов электромотоцикла МУЛ.Е хватает почти на 100 км пути. После полной разрядки транспорт не останавливается, как другая электротехника.

                    На раме МУЛ.Е установлен дополнительный бензиновый генератор, который заряжает штатные аккумуляторы. Он съемный, поэтому его можно использовать как источник питания для:

                    • зарядки аккумуляторных батарей телефонов, средств связи, FPV-дронов;
                      • обеспечения электропитания подразделения в полевых условиях.

                        Благодаря применению широких внедорожных шин и полного привода электромотоцикл может двигаться по сложному бездорожью, размытому грунту, песку, глубокому снегу, заболоченной местности.

                        Транспорт создает низкое давление на поверхность, как нога пехотинца. Благодаря этому не активирует большинство мин, предназначенных для поражения автомобильной и бронированной техники.

                        Усиление мобильности: 1500 мотоциклов для ВСУ

                        Мотоциклы на данный момент остаются одними из наиболее востребованных транспортных средств на фронте наряду с пикапами. Они обеспечивают украинским военным высокую мобильность, скорость передвижения и оперативность выполнения задач, особенно в условиях сложной логистики, отсутствия дорог или при работе малых групп.

                        Может оснащаться ИИ - Минобороны кодифицировало улучшенный бронеавтомобиль "Гюрза-2"22.06.26, 17:38 • 9504 просмотра

                        Напомним

                        В 2026 году Агентство оборонных закупок ДОТ заключило контракты на поставку 1 500 мотоциклов для ВСУ, что втрое превышает объемы прошлого года. Благодаря привлечению к тендеру сразу шести компаний и прозрачной конкуренции, финальную стоимость удалось снизить и сэкономить для государственного бюджета почти 12 млн грн.

                        Мобильность на фронте напрямую влияет на скорость выполнения боевых задач и сохранение жизни военных.

                        Антонина Туманова

                        Война в УкраинеТехнологии
                        Техника
                        Мобилизация
                        Военное положение
                        Война в Украине
                        ТЦК и СП
                        Электроэнергия
                        Министерство обороны Украины
                        Вооруженные силы Украины
                        Украина