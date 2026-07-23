Минобороны кодифицировало уникальный полноприводный мотоцикл МУЛ.Е

Бесшумное передвижение, малая заметность, широкие внедорожные возможности, мощная тяга, минная стойкость, универсальность – Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах первый в Украине полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Е, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Электрический мотоцикл разработали на украинском предприятии, специализирующемся на изготовлении военной продукции. Транспорт сконструировали по запросам военных для выполнения задач в условиях современной войны высокой интенсивности.

Инженерам удалось реализовать ряд важных конструктивных решений, которые отсутствуют в традиционных военных мотоциклах с двигателями внутреннего сгорания.

МУЛ.Е предназначен для перевозки личного состава с вооружением, малогабаритных грузов, транспортировки раненых по дорогам с различным покрытием и в условиях бездорожья.

В чем заключается уникальность электромотоцикла МУЛ.Е

Во время испытаний МУЛ.Е подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и возможности для выполнения военных миссий.

Этот мотоцикл имеет следующие особенности:

уникальная конструкция полного привода 2×2;

повышенная живучесть (2 независимых двигателя);

малозаметность/бесшумность применения;

высокопроизводительные электродвигатели;

малое время развертывания/свертывания;

длительное время автономной работы;

значительный запас хода;

высокая минная стойкость благодаря низкому давлению на поверхность;

высокая максимальная скорость.

Кроме того, для МУЛ.Е предусмотрена возможность буксировки прицепа с грузом.

Байк-генератор: МУЛ.Е может обеспечить электричеством подразделение

Заряженных аккумуляторов электромотоцикла МУЛ.Е хватает почти на 100 км пути. После полной разрядки транспорт не останавливается, как другая электротехника.

На раме МУЛ.Е установлен дополнительный бензиновый генератор, который заряжает штатные аккумуляторы. Он съемный, поэтому его можно использовать как источник питания для:

зарядки аккумуляторных батарей телефонов, средств связи, FPV-дронов;

обеспечения электропитания подразделения в полевых условиях.

Благодаря применению широких внедорожных шин и полного привода электромотоцикл может двигаться по сложному бездорожью, размытому грунту, песку, глубокому снегу, заболоченной местности.

Транспорт создает низкое давление на поверхность, как нога пехотинца. Благодаря этому не активирует большинство мин, предназначенных для поражения автомобильной и бронированной техники.

Усиление мобильности: 1500 мотоциклов для ВСУ

Мотоциклы на данный момент остаются одними из наиболее востребованных транспортных средств на фронте наряду с пикапами. Они обеспечивают украинским военным высокую мобильность, скорость передвижения и оперативность выполнения задач, особенно в условиях сложной логистики, отсутствия дорог или при работе малых групп.

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Напомним

В 2026 году Агентство оборонных закупок ДОТ заключило контракты на поставку 1 500 мотоциклов для ВСУ, что втрое превышает объемы прошлого года. Благодаря привлечению к тендеру сразу шести компаний и прозрачной конкуренции, финальную стоимость удалось снизить и сэкономить для государственного бюджета почти 12 млн грн.

Мобильность на фронте напрямую влияет на скорость выполнения боевых задач и сохранение жизни военных.