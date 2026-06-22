Может оснащаться ИИ - Минобороны кодифицировало улучшенный бронеавтомобиль "Гюрза-2"

$44.910.0151.460.01
ukenru
14:01 • 2566 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
12:51 • 11256 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
12:42 • 13994 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
12:03 • 13275 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
10:08 • 27382 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 08:50 • 24186 просмотра
Как распознать токсичное общение и защитить свои границы
22 июня, 08:39 • 22379 просмотра
Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании
22 июня, 08:20 • 31125 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto
21 июня, 19:27 • 31504 просмотра
G7 поддержала операцию Украины по московскому региону, а Трамп рассматривает лицензии на ракеты Patriot – Зеленский
21 июня, 18:47 • 62148 просмотра
Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
4.5м/с
51%
750мм
Популярные новости
У Навроцкого назвали "оскорблением" отправку курьером через "Новую почту" отозванного у Зеленского ордена22 июня, 07:26 • 31347 просмотра
За добычу ископаемых без разрешений на 1,5 млрд грн объявлено 9 подозрений - ГенпрокурорVideo22 июня, 07:32 • 7572 просмотра
Главный конструктор Fire Point: наше вооружение не имеет скрытых "выключателей", что даёт независимость в сфере безопасности22 июня, 08:05 • 9814 просмотра
На российских БПЛА зафиксирован новый диапазон работы МЭШ-модемов 3900-4100 МГц - "Флеш"Photo22 июня, 08:17 • 13410 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 23446 просмотра
публикации
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
10:08 • 27388 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 23703 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto22 июня, 08:20 • 31130 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 91166 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto20 июня, 14:15 • 87406 просмотра
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Франция
Великобритания
Париж
Италия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 27226 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 31706 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 51302 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 55429 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 71523 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Может оснащаться ИИ - Минобороны кодифицировало улучшенный бронеавтомобиль "Гюрза-2"

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Машина оснащена независимой подвеской, имеет запас хода до 1200 км и противоминную защиту уровня 3a/3b по STANAG 4569. Для мониторинга внешней обстановки может быть оснащена программным обеспечением с искусственным интеллектом.

Может оснащаться ИИ - Минобороны кодифицировало улучшенный бронеавтомобиль "Гюрза-2"
Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины кодифицировало улучшенную модель популярного специального бронеавтомобиля UAT.GYURZA-02 ("Гюрза-2"). Машина получила независимую подвеску, также конструкторы заменили отдельные элементы и установили шины с улучшенными характеристиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

После модификации машина получила клиренс 380 мм, грузоподъемность до 2,5 тонн и запас хода до 1200 километров. Полная масса усовершенствованной "Гюрзы-2" составляет чуть более 18 тонн.

Противоминная защита соответствует уровню 3а и 3b в соответствии со стандартом STANAG 4569, то есть оберегает экипаж от наезда на мину с поражающей силой, эквивалентной 8 кг тротила

- говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили: дополнительную защиту экипажа и десанта обеспечивают круговой противоосколочный подбой, противоминная защита уровня 3a/3b по стандарту STANAG 4569, системы пожаротушения, ночного видения и обзора с камер.

При этом для мониторинга внешней обстановки машина может быть оснащена программным обеспечением с искусственным интеллектом.

Напомним

Министерство обороны Украины допустило к боевой работе роботизированный медевак украинского производства Vepr, который способен одновременно эвакуировать двух раненых военнослужащих.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеТехнологии