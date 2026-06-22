Может оснащаться ИИ - Минобороны кодифицировало улучшенный бронеавтомобиль "Гюрза-2"

Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины кодифицировало улучшенную модель популярного специального бронеавтомобиля UAT.GYURZA-02 ("Гюрза-2"). Машина получила независимую подвеску, также конструкторы заменили отдельные элементы и установили шины с улучшенными характеристиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

После модификации машина получила клиренс 380 мм, грузоподъемность до 2,5 тонн и запас хода до 1200 километров. Полная масса усовершенствованной "Гюрзы-2" составляет чуть более 18 тонн.

Противоминная защита соответствует уровню 3а и 3b в соответствии со стандартом STANAG 4569, то есть оберегает экипаж от наезда на мину с поражающей силой, эквивалентной 8 кг тротила - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили: дополнительную защиту экипажа и десанта обеспечивают круговой противоосколочный подбой, противоминная защита уровня 3a/3b по стандарту STANAG 4569, системы пожаротушения, ночного видения и обзора с камер.

При этом для мониторинга внешней обстановки машина может быть оснащена программным обеспечением с искусственным интеллектом.

Напомним

Министерство обороны Украины допустило к боевой работе роботизированный медевак украинского производства Vepr, который способен одновременно эвакуировать двух раненых военнослужащих.