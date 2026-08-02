Отношения Трампа и Зеленского неожиданно потеплели на фоне войны США с Ираном - СМИ

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским заметно улучшились после публичного конфликта в Белом доме в феврале 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Одной из причин сближения могла стать помощь Украины Соединенным Штатам и странам Персидского залива в противодействии иранским дронам на фоне войны с Ираном.

Как отмечает в своем материале медиа, еще в начале 2025 года отношения между президентами находились в кризисном состоянии. После острой перепалки во время встречи в Белом доме Зеленский досрочно покинул резиденцию американского президента, а Трамп фактически отказался поддерживать украинского лидера.

Однако впоследствии ситуация начала меняться. Президент Украины провел с Трампом ряд встреч, которые, по словам аналитиков, прошли значительно конструктивнее. На этой неделе Зеленский снова встретился с американским президентом в Вашингтоне, куда прибыл на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма, известного своей поддержкой Украины.

Перед этим президенты общались на саммите НАТО в Анкаре. Во время встречи Трамп публично похвалил Зеленского и заявил о возможности предоставления Украине лицензий для производства собственных ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot. В то же время позже американский президент поставил реализацию этого обещания под сомнение.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший советник Белого дома по европейским вопросам Чарльз Купчан считает, что отношение Трампа к Зеленскому действительно изменилось.

Без сомнения, его отношение к Зеленскому потеплело. Мы прошли путь от этапа, когда он выгонял Зеленского из Овального кабинета и отворачивался от него, до ситуации, когда между ними, похоже, сложились вполне хорошие отношения - заявил Купчан.

Потепление отношений совпало с обострением войны США и Израиля против Ирана. Подписанный в июне меморандум о 60-дневном прекращении огня фактически утратил силу после возобновления боевых действий из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, который Иран заблокировал в начале войны.

Тегеран также начал атаковать дронами американские военные базы и инфраструктуру союзников США в странах Персидского залива. Именно опыт Украины в противодействии иранским беспилотникам Shahed мог стать одним из ключевых факторов изменения позиции Трампа.

Украина подвергается массированным атакам такими дронами с 2022 года, когда Иран начал передавать беспилотники России. За время полномасштабной войны украинские военные и оборонные предприятия получили значительный опыт в обнаружении, перехвате и уничтожении Shahed.

В марте Зеленский сообщил британским парламентариям, что Украина направила около 200 военных экспертов в 11 стран Персидского залива. В частности, украинские специалисты консультируют Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт по вопросам противодействия иранским беспилотникам.

Вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси Трита Парси предположил, что предложение практической помощи могло повлиять на отношение президента США к Украине.

В момент, когда Трамп увяз в войне и имеет дело с плохими военными вариантами, украинцы вдруг обращаются к нему уже не с просьбой об американской благотворительности, а с предложением помощи. Вполне правдоподобно, что это могло стать одной из причин резкого изменения его отношения - сказал Парси.

Купчан также подчеркнул, что Зеленский смог представить Украину как союзника, который не только получает американскую помощь, но и способен предоставлять Соединенным Штатам необходимые технологии, разведывательные данные и военную экспертизу.

Аргументы в пользу помощи Украине теперь стали еще более убедительными, поскольку Украина продемонстрировала, что она не только получает, но и отдает - отметил эксперт.

Зеленский также заявил, что Украина готова передать Вашингтону разведывательные данные о вероятной помощи России со стороны Ирана в подготовке атак на американские объекты. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную российскую спутниковую разведку стран Персидского залива и расположенных там военных баз США.

Президент Украины утверждает, что полученные Россией спутниковые снимки впоследствии передаются Ирану и могут использоваться для подготовки ударов и оценки их последствий.

В то же время аналитики предупреждают, что сближение Украины с США и Израилем в противостоянии с Ираном может привести к объединению двух региональных войн в один глобальный конфликт.

Научный сотрудник Центра международной политики Сина Туси заявил, что в Тегеране всё чаще воспринимают российско-украинскую войну и конфликт Ирана с США как взаимосвязанные.

Вероятным последствием станет не немедленный ракетный удар по Украине, а расширение перечня мест, где Тегеран будет считать законным наносить ущерб - отметил Туси.

После последней встречи Зеленского с Трампом исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

По словам Сибиги, Киев не заинтересован в дальнейшей эскалации, а все действия Украины направлены исключительно на защиту государства от российской агрессии.

Несмотря на улучшение личных отношений между президентами, эксперты подчёркивают, что сторонники движения MAGA по-прежнему скептически относятся к участию США в зарубежных войнах и к выделению значительных средств Украине.

Кроме того, изменчивость позиции Трампа, в частности относительно передачи Украине технологий Patriot, свидетельствует о том, что нынешнее потепление в отношениях пока не гарантирует стабильного увеличения американской военной поддержки.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Украина и США могут усилить стратегическое партнёрство благодаря опыту современной войны.