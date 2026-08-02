Отношения Трампа и Зеленского неожиданно потеплели на фоне войны США с Ираном - СМИ
Киев • УНН
После конфликта в Белом доме в феврале 2025 года отношения президентов потеплели. Украина предоставила США и странам Персидского залива экспертную помощь в борьбе с иранскими беспилотниками.
Отношения между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским заметно улучшились после публичного конфликта в Белом доме в феврале 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Одной из причин сближения могла стать помощь Украины Соединенным Штатам и странам Персидского залива в противодействии иранским дронам на фоне войны с Ираном.
Как отмечает в своем материале медиа, еще в начале 2025 года отношения между президентами находились в кризисном состоянии. После острой перепалки во время встречи в Белом доме Зеленский досрочно покинул резиденцию американского президента, а Трамп фактически отказался поддерживать украинского лидера.
Однако впоследствии ситуация начала меняться. Президент Украины провел с Трампом ряд встреч, которые, по словам аналитиков, прошли значительно конструктивнее. На этой неделе Зеленский снова встретился с американским президентом в Вашингтоне, куда прибыл на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма, известного своей поддержкой Украины.
Перед этим президенты общались на саммите НАТО в Анкаре. Во время встречи Трамп публично похвалил Зеленского и заявил о возможности предоставления Украине лицензий для производства собственных ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot. В то же время позже американский президент поставил реализацию этого обещания под сомнение.
Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший советник Белого дома по европейским вопросам Чарльз Купчан считает, что отношение Трампа к Зеленскому действительно изменилось.
Без сомнения, его отношение к Зеленскому потеплело. Мы прошли путь от этапа, когда он выгонял Зеленского из Овального кабинета и отворачивался от него, до ситуации, когда между ними, похоже, сложились вполне хорошие отношения
Потепление отношений совпало с обострением войны США и Израиля против Ирана. Подписанный в июне меморандум о 60-дневном прекращении огня фактически утратил силу после возобновления боевых действий из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, который Иран заблокировал в начале войны.
Тегеран также начал атаковать дронами американские военные базы и инфраструктуру союзников США в странах Персидского залива. Именно опыт Украины в противодействии иранским беспилотникам Shahed мог стать одним из ключевых факторов изменения позиции Трампа.
Украина подвергается массированным атакам такими дронами с 2022 года, когда Иран начал передавать беспилотники России. За время полномасштабной войны украинские военные и оборонные предприятия получили значительный опыт в обнаружении, перехвате и уничтожении Shahed.
В марте Зеленский сообщил британским парламентариям, что Украина направила около 200 военных экспертов в 11 стран Персидского залива. В частности, украинские специалисты консультируют Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт по вопросам противодействия иранским беспилотникам.
Вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси Трита Парси предположил, что предложение практической помощи могло повлиять на отношение президента США к Украине.
В момент, когда Трамп увяз в войне и имеет дело с плохими военными вариантами, украинцы вдруг обращаются к нему уже не с просьбой об американской благотворительности, а с предложением помощи. Вполне правдоподобно, что это могло стать одной из причин резкого изменения его отношения
Купчан также подчеркнул, что Зеленский смог представить Украину как союзника, который не только получает американскую помощь, но и способен предоставлять Соединенным Штатам необходимые технологии, разведывательные данные и военную экспертизу.
Аргументы в пользу помощи Украине теперь стали еще более убедительными, поскольку Украина продемонстрировала, что она не только получает, но и отдает
Зеленский также заявил, что Украина готова передать Вашингтону разведывательные данные о вероятной помощи России со стороны Ирана в подготовке атак на американские объекты. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную российскую спутниковую разведку стран Персидского залива и расположенных там военных баз США.
Президент Украины утверждает, что полученные Россией спутниковые снимки впоследствии передаются Ирану и могут использоваться для подготовки ударов и оценки их последствий.
В то же время аналитики предупреждают, что сближение Украины с США и Израилем в противостоянии с Ираном может привести к объединению двух региональных войн в один глобальный конфликт.
Научный сотрудник Центра международной политики Сина Туси заявил, что в Тегеране всё чаще воспринимают российско-украинскую войну и конфликт Ирана с США как взаимосвязанные.
Вероятным последствием станет не немедленный ракетный удар по Украине, а расширение перечня мест, где Тегеран будет считать законным наносить ущерб
После последней встречи Зеленского с Трампом исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
По словам Сибиги, Киев не заинтересован в дальнейшей эскалации, а все действия Украины направлены исключительно на защиту государства от российской агрессии.
Несмотря на улучшение личных отношений между президентами, эксперты подчёркивают, что сторонники движения MAGA по-прежнему скептически относятся к участию США в зарубежных войнах и к выделению значительных средств Украине.
Кроме того, изменчивость позиции Трампа, в частности относительно передачи Украине технологий Patriot, свидетельствует о том, что нынешнее потепление в отношениях пока не гарантирует стабильного увеличения американской военной поддержки.
Напомним
Ранее мы писали о том, что Украина и США могут усилить стратегическое партнёрство благодаря опыту современной войны.