Кир Стармер

В рамках чешской инициативы Украине в этом году могут предоставить столько же боеприпасов, как и в прошлом - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов может обеспечить Украину таким же количеством, как и в прошлом году. Он подчеркнул единство Европы в поддержке Украины.