Кир Стармер

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27142 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководитель ОП Ермак обсудил с советником премьер-министра Британии Пауэллом вопросы безопасности и мирного урегулирования в Украине. Обсудили реализацию соглашений Зеленского и Стармера.

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Макрон может стать главным в переговорах с путиным со стороны Европы

Эммануэль Макрон может взять на себя роль посредника между Европой и владимиром путиным для переговоров о мире в Украине. Он готов возобновить контакты с кремлем, когда наступит подходящее время.

политика • 4 апреля, 23:52 • 7378 просмотра

Работа над контингентом как частью гарантий безопасности ведется не только с Францией и Великобританией - Зеленский

Военный контингент в Украине будет коалицией стран, а не только Великобританией и Францией. Зеленский заявил, что командам нужен месяц для полной готовности.

Война • 4 апреля, 18:03 • 9028 просмотра

Литва подтвердила готовность присоединиться к "коалиции желающих" и призывает к усилению давления на россию

Литва готова присоединиться к "коалиции желающих" для помощи Украине. Кястутис Будрис призвал усилить давление на рф санкциями и использованием замороженных активов.

Война • 1 апреля, 10:25 • 21122 просмотра

Трамп решает финальные детали по пошлинам: лидеры Европы готовятся к тарифным войнам с США

Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины, что может привести к торговой войне. Европа готовится к ответу, рассматривая защиту собственных экономических интересов.

Новости Мира • 1 апреля, 07:02 • 17577 просмотра

Зеленский заявил, что спланирована дипломатическая работа на апрель: детали

Украина планирует активно использовать дипломатию в апреле, работая с партнерами, включая США и Европу, для защиты людей и достижения мира. Также готовится встреча с Британией.

политика • 31 марта, 18:40 • 25722 просмотра

Украина и Британия готовят встречу представителей для подготовки контингентов - Зеленский

Зеленский провел разговор с премьером Британии, обсудили совместные шаги для мира и безопасности. Готовится встреча военных представителей для подготовки контингентов.

Война • 31 марта, 18:26 • 174818 просмотра

Британия поддержит долговременный мир для Украины - спикер Палаты громад

Линдси Гойл заявил, что Британия решительно настроена поддержать мир в Украине. Также Британия готова разместить своих военных в Украине на неопределенный срок.

Война • 31 марта, 15:14 • 44281 просмотра

Стармер обсудил с Трампом итоги саммита коалиции в поддержку Украины

Премьер-министр Британии проинформировал президента США о встрече в Париже. Лидеры договорились о продолжении давления на путина и экономическом сотрудничестве.

политика • 31 марта, 00:13 • 14798 просмотра

Мелони выразила поддержку Трампу и выступила против европейских “сил успокоения” в Украине

Премьер-министр Италии выразила обеспокоенность по поводу отправки европейского контингента в Украину, считая это провокацией для россии. Она предлагает распространить действие статьи 5 НАТО на Украину.

Война • 28 марта, 15:42 • 36818 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф, отвергает просьбу путина по SWIFT для банков - EUobserver

ЕС работает над 17-м пакетом санкций против россии, несмотря на требования москвы о возвращении одного из ее банков в SWIFT в обмен на частичное прекращение огня. Лидеры ЕС исключают ослабление санкций.

политика • 28 марта, 09:22 • 39608 просмотра

Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.

Война • 27 марта, 18:53 • 587947 просмотра

Саммит "Коалиции желающих" рассматривал конкретные шаги по укреплению Украины - Тихий

На саммите обсудили усиление Украины помощью, ресурсами и пакетами помощи, а также давление на россию. Принято решение о поддержке Украины и развитии безопасности в Европе.

Война • 27 марта, 17:24 • 50702 просмотра

Европу за столом переговоров по завершению войны будут представлять Франция и Британия - Зеленский

Украина видит Европу, представленную Францией и Великобританией, за столом переговоров по окончанию войны. Зеленский подчеркнул важность их участия.

Война • 27 марта, 16:46 • 33775 просмотра

Участники саммита в Париже поддерживают то, что Украина должна сохранить сильную армию - Зеленский

Участники саммита в Париже поддержали сохранение сильной армии Украины. Зеленский подчеркнул, что РФ не может диктовать количество украинских военных, и это общая позиция всех стран-участниц.

Война • 27 марта, 16:27 • 30562 просмотра

Стармер раскрыл детали относительно сил сдерживания для Украины: нужна поддержка США

Кира Стармер заявил, что для сдерживания рф нужна поддержка США. Он добавил, что группа стран координирует усилия, и в коалиции есть 200 планировщиков из 30 стран.

Война • 27 марта, 16:07 • 31560 просмотра

Стармер: вопрос о британских войсках в Украине могут вынести на голосование парламента

Кир Стармер заявил, что парламент должен одобрить размещение британских войск в Украине на долгосрочной основе. Он также подчеркнул лидерскую роль Британии и Франции.

Война • 27 марта, 15:53 • 21860 просмотра

Трамп стремится к миру в Украине, но отличие в том, что европейцы готовы вмешаться - Стармер

Кир Стармер подчеркнул важность давления на рф для переговоров и готовности к внедрению мирного соглашения. Он отметил европейское лидерство в поддержке Украины.

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"Рамштайн": Британия анонсировала новую встречу контактной группы по вопросам обороны Украины на 11 апреля

Министр обороны Британии возглавит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля. Цель – мобилизовать больше военной помощи и усилить давление на россию.

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Стармер обвинил россию в "игре в игры" относительно прекращения огня

Премьер-министр Британии раскритиковал россию за игнорирование предложения Украины о прекращении огня. Он отметил необходимость давления для начала реальных переговоров.

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В рамках чешской инициативы Украине в этом году могут предоставить столько же боеприпасов, как и в прошлом - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов может обеспечить Украину таким же количеством, как и в прошлом году. Он подчеркнул единство Европы в поддержке Украины.

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Стармер о саммите в Париже: обсуждали, как можно усилить санкции против рф

На саммите в Париже обсудили усиление санкций для привлечения россии к переговорам. Также рассмотрели военные планы поддержки мира в Украине на земле, в воздухе и на море.

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Стармер и Рютте в Париже обсудили поддержку Украины

Премьер Британии и генсек НАТО обсудили дальнейшую поддержку Украины и признали роль США в прекращении огня. Они подтвердили готовность Европы поддержать прочный мир.

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Мировые лидеры собрались на саммит "коалиции желающих" в Париже: Зеленский, Макрон и Стармер провели первые переговоры

В Париже собрался саммит "коалиции желающих" в поддержку Украины. Зеленский уже начал переговоры с Макроном и Стармером перед широкой встречей лидеров 31 страны.

политика • 27 марта, 09:33 • 136280 просмотра

Макрон планирует созвониться с Трампом после саммита "коалиции желающих" - Bloomberg

После саммита в Париже Макрон намерен проинформировать Трампа о европейской поддержке Украины и потребовать от россии обязательств по прекращению огня. Обсуждается возможность размещения европейских войск.

Война • 27 марта, 07:58 • 135675 просмотра

Британия призвала рф немедленно согласиться на прекращение огня в Украине

Великобритания призвала россию принять предложение Украины о немедленном прекращении огня. В ведомстве выразили благодарность США за их усилия в вопросе мира.

Война • 25 марта, 23:51 • 12510 просмотра

Миротворческий план Стармера по Украине раскритиковали как "политический театр" - The Telegraph

Военные источники отвергли предложение Стармера об отправке войск в Украину после перемирия, назвав его «политическим театром». США также не поддерживают эту идею.

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Китай рассматривает возможность размещения контингента в Украине - СМИ

Дипломаты КНР предложили ЕС участие в миротворческой миссии в Украине. Включение Китая в коалицию может повлиять на согласие россии на присутствие миротворцев.

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Британия усилит армию и готовится ввести в Украину миротворческие войска

Правительство Великобритании ускоряет военное планирование для поддержки Украины, включая возможное введение сухопутных войск. Тысячи военнослужащих могут понадобиться для поддержки любого развертывания.

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Премьер Британии анонсировал новые встречи для планирования "миротворческой миссии" в Украине

Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.

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