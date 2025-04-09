Кир Стармер

Руководитель ОП Ермак обсудил с советником премьер-министра Британии Пауэллом вопросы безопасности и мирного урегулирования в Украине. Обсудили реализацию соглашений Зеленского и Стармера.
Эммануэль Макрон может взять на себя роль посредника между Европой и владимиром путиным для переговоров о мире в Украине. Он готов возобновить контакты с кремлем, когда наступит подходящее время.
Военный контингент в Украине будет коалицией стран, а не только Великобританией и Францией. Зеленский заявил, что командам нужен месяц для полной готовности.
Литва готова присоединиться к "коалиции желающих" для помощи Украине. Кястутис Будрис призвал усилить давление на рф санкциями и использованием замороженных активов.
Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины, что может привести к торговой войне. Европа готовится к ответу, рассматривая защиту собственных экономических интересов.
Украина планирует активно использовать дипломатию в апреле, работая с партнерами, включая США и Европу, для защиты людей и достижения мира. Также готовится встреча с Британией.
Зеленский провел разговор с премьером Британии, обсудили совместные шаги для мира и безопасности. Готовится встреча военных представителей для подготовки контингентов.
Линдси Гойл заявил, что Британия решительно настроена поддержать мир в Украине. Также Британия готова разместить своих военных в Украине на неопределенный срок.
Премьер-министр Британии проинформировал президента США о встрече в Париже. Лидеры договорились о продолжении давления на путина и экономическом сотрудничестве.
Премьер-министр Италии выразила обеспокоенность по поводу отправки европейского контингента в Украину, считая это провокацией для россии. Она предлагает распространить действие статьи 5 НАТО на Украину.
ЕС работает над 17-м пакетом санкций против россии, несмотря на требования москвы о возвращении одного из ее банков в SWIFT в обмен на частичное прекращение огня. Лидеры ЕС исключают ослабление санкций.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
На саммите обсудили усиление Украины помощью, ресурсами и пакетами помощи, а также давление на россию. Принято решение о поддержке Украины и развитии безопасности в Европе.
Украина видит Европу, представленную Францией и Великобританией, за столом переговоров по окончанию войны. Зеленский подчеркнул важность их участия.
Участники саммита в Париже поддержали сохранение сильной армии Украины. Зеленский подчеркнул, что РФ не может диктовать количество украинских военных, и это общая позиция всех стран-участниц.
Кира Стармер заявил, что для сдерживания рф нужна поддержка США. Он добавил, что группа стран координирует усилия, и в коалиции есть 200 планировщиков из 30 стран.
Кир Стармер заявил, что парламент должен одобрить размещение британских войск в Украине на долгосрочной основе. Он также подчеркнул лидерскую роль Британии и Франции.
Кир Стармер подчеркнул важность давления на рф для переговоров и готовности к внедрению мирного соглашения. Он отметил европейское лидерство в поддержке Украины.
Министр обороны Британии возглавит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля. Цель – мобилизовать больше военной помощи и усилить давление на россию.
Премьер-министр Британии раскритиковал россию за игнорирование предложения Украины о прекращении огня. Он отметил необходимость давления для начала реальных переговоров.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов может обеспечить Украину таким же количеством, как и в прошлом году. Он подчеркнул единство Европы в поддержке Украины.
На саммите в Париже обсудили усиление санкций для привлечения россии к переговорам. Также рассмотрели военные планы поддержки мира в Украине на земле, в воздухе и на море.
Премьер Британии и генсек НАТО обсудили дальнейшую поддержку Украины и признали роль США в прекращении огня. Они подтвердили готовность Европы поддержать прочный мир.
В Париже собрался саммит "коалиции желающих" в поддержку Украины. Зеленский уже начал переговоры с Макроном и Стармером перед широкой встречей лидеров 31 страны.
После саммита в Париже Макрон намерен проинформировать Трампа о европейской поддержке Украины и потребовать от россии обязательств по прекращению огня. Обсуждается возможность размещения европейских войск.
Великобритания призвала россию принять предложение Украины о немедленном прекращении огня. В ведомстве выразили благодарность США за их усилия в вопросе мира.
Военные источники отвергли предложение Стармера об отправке войск в Украину после перемирия, назвав его «политическим театром». США также не поддерживают эту идею.
Дипломаты КНР предложили ЕС участие в миротворческой миссии в Украине. Включение Китая в коалицию может повлиять на согласие россии на присутствие миротворцев.
Правительство Великобритании ускоряет военное планирование для поддержки Украины, включая возможное введение сухопутных войск. Тысячи военнослужащих могут понадобиться для поддержки любого развертывания.
Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.