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Техника

Британия выделила 300 млн евро на поставку Украине 16 истребителей Gripen E

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о финансировании в размере 300 млн евро совместно со Швецией для поставки 16 самолётов Gripen E. Средства пойдут на самолёты, подготовку пилотов и инфраструктуру, первые машины ожидаются в 2029 году.

Британия выделила 300 млн евро на поставку Украине 16 истребителей Gripen E

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о выделении 300 млн евро на поддержку поставки Украине 16 шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen E. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, 16 июля, передает УНН

Средства направят не только на самолеты, но и на подготовку пилотов, техническое обслуживание и необходимую инфраструктуру.

Детали 

По словам Стармера, Великобритания предоставит финансирование совместно со Швецией. Ожидается, что помощь будет способствовать формированию в Украине полноценной эскадрильи Gripen E к 2029 году.

Я рад сообщить вам, что сегодня мы идем еще дальше, ведь могу объявить, что Великобритания, совместно со Швецией, предоставит поддержку в размере 300 млн евро для поставки 16 новых современных самолетов, которые помогут защищать воздушное пространство Украины 

- сказал премьер Британии. 

Он также отметил, что пакет поддержки предусматривает подготовку украинских пилотов и инженеров, поставку авиационных тренажеров, запасных частей, наземного оборудования, а также логистическое и техническое обеспечение.

В то же время 300 млн евро не покрывают полную стоимость 16 самолетов. Речь идет о вкладе Великобритании в реализацию более широкой украинско-шведской программы закупки истребителей.

Контракт на поставку Украине 16 Gripen E заключили 30 июня 2026 года. Его общая стоимость составляет около 24,6 млрд шведских крон. Производство и передача самолетов запланированы на 2029–2030 годы, тогда как украинская сторона ожидает получить первые машины в начале 2029 года.

Финансирование закупки должно осуществляться за счет кредитной поддержки Европейского Союза, помощи Великобритании и украинско-шведских договоренностей.

Отдельно Швеция планирует передать Украине до 16 истребителей предыдущей модификации Gripen C/D в качестве военной помощи. Первые такие самолеты ожидаются в начале 2027 года. 

В целом украинско-шведские договоренности могут охватывать до 32 истребителей Gripen различных модификаций. 

Что нужно знать о Gripen E 

Это современный многоцелевой истребитель, способный вести воздушный бой, наносить удары по наземным целям и выполнять разведывательные задачи. Самолет оснащен современной радиолокационной системой и средствами радиоэлектронной борьбы, а также может использовать дальнобойные ракеты класса "воздух – воздух".

Одним из преимуществ Gripen для Украины является возможность эксплуатации с коротких взлетных полос и подготовленных участков автомобильных дорог. Истребитель также рассчитан на рассредоточенное базирование и требует относительно небольшой наземной команды.

Контекст

Ранее Украина и Европейский Союз подписали два соглашения, которые предусматривают углубление сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Одно из них касается присоединения Украины к Европейскому оборонному фонду, другое – финансирования в рамках Европейской программы оборонной промышленности EDIP.

Благодаря этим договоренностям украинские оборонные компании должны получить от ЕС 300 млн евро на разработку новых видов вооружения и расширение производственных мощностей.

Это финансирование является отдельным от объявленных Великобританией 300 млн евро на поддержку поставки истребителей Gripen E.

Напомним 

Как сообщал УНН, Украина и европейские партнеры основали Антибаллистическую коалицию, которая запускает создание совместной противобаллистической системы FREYJA. К запуску проекта присоединяются известные европейские оборонные компании. 

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
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Киев