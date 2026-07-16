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Financial Times

Зеленский встретился со Стармером в Киеве, лидеры почтили память павших украинских воинов

Киев • УНН

 • 1726 просмотра

Президент Украины встретился с уходящим в отставку премьер-министром Великобритании. Лидеры почтили память павших защитников Украины.

Зеленский встретился со Стармером в Киеве, лидеры почтили память павших украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который уходит с должности, оба лидера почтили память павших украинских воинов, о чем Президент сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Отдали дань уважения погибшим украинским воинам вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Благодарю Кира и Великобританию за неизменное уважение к нашим воинам, ко всем, кто отдал самое дорогое ради защиты Украины и всей Европы. Важно всегда помнить о подвиге всех наших людей, которые защищали Украину. Вечная благодарность каждому и каждой, кто защищал Украину от российской агрессии", - написал Зеленский.

Премьер Британии Стармер уже в Киеве - через несколько часов после российских ударов16.07.26, 10:25 • 2134 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Война в Украине
Кир Стармер
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Киев