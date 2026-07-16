Зеленский встретился со Стармером в Киеве, лидеры почтили память павших украинских воинов
Киев • УНН
Президент Украины встретился с уходящим в отставку премьер-министром Великобритании. Лидеры почтили память павших защитников Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который уходит с должности, оба лидера почтили память павших украинских воинов, о чем Президент сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.
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"Отдали дань уважения погибшим украинским воинам вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Благодарю Кира и Великобританию за неизменное уважение к нашим воинам, ко всем, кто отдал самое дорогое ради защиты Украины и всей Европы. Важно всегда помнить о подвиге всех наших людей, которые защищали Украину. Вечная благодарность каждому и каждой, кто защищал Украину от российской агрессии", - написал Зеленский.
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