Премьер Британии Стармер уже в Киеве - через несколько часов после российских ударов
Киев • УНН
Кир Стармер прибыл в Киев с последним визитом в должности. Его встретили заместитель министра иностранных дел Перебийнис и директор протокола Ялова.
Фото: Sky News
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с последним визитом в должности — через несколько часов после российских ударов, сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
После ночного перелета из Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев.
Его встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и директор протокола Елена Ялова.
Стармер прибыл всего через несколько часов после сообщений о российских ударах по украинской столице.
Стармер посетит Киев для последнего саммита в качестве премьер-министра16.07.26, 09:02 • 1888 просмотров