Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг посетит Киев для заключительного саммита на посту главы британского правительства, сообщает Sky News, пишет УНН.

Кир Стармер в четверг заявит Президенту Владимиру Зеленскому, что "непоколебимая поддержка Украины со стороны Великобритании продолжится", во время своего визита в Киев для заключительного саммита со своим близким союзником всего за несколько дней до ухода с поста премьер-министра - говорится в публикации.

Детали

Во время своего третьего визита в Киев с момента вступления на пост премьер-министра Стармер, как указано, воспользуется этой последней крупной международной поездкой, чтобы подчеркнуть свою роль в поддержке Украины вместе с другими европейскими лидерами.

"Когда я стал премьер-министром, я знал, что Великобритания должна не просто поддерживать Украину сейчас, но и помочь заложить основы ее долгосрочной безопасности и успеха", - сказал Стармер.

"Именно поэтому мы поставили Великобританию в центр более сильной Европы - инвестируя больше средств в оборону, лидируя в разработке боевых технологий будущего и делая все возможное, чтобы поставить Украину в максимально сильное положение", - отметил он.

Он добавил: "Я очень горжусь тем, что внесла Великобритания. Эта работа будет продолжена, и наша непоколебимая поддержка Украины всегда будет продолжаться".

Поездка в Киев происходит всего через несколько дней после того, как премьер-министр отправился в Париж на заключительный саммит так называемой Коалиции желающих – группы стран, которую Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон помогли создать для поддержки Украины.

В качестве последнего акта на посту премьер-министра Стармер подписал соглашение Великобритании по оборонному кредиту ЕС на сумму 60 млрд евро, гарантируя, что британские компании смогут в полной мере воспользоваться военными преимуществами, созданными Украиной, пишет издание.

Союзники говорят, что решение премьер-министра Британии нанести Зеленскому последний на посту визит отражает его приверженность Украине и является ярким моментом его двухлетнего премьерства, при этом Стармеру приписывают укрепление позиций Великобритании на мировой арене и в Европе.

Ожидается, что британский премьер-министр подтвердит Зеленскому, что хотя он и уходит в отставку, поддержка Великобританией Украины сохранится. Ожидается, что два лидера обсудят, на чем союзникам следует сосредоточиться в дальнейшем, чтобы обеспечить Украину всем необходимым в этой войне.

Ожидается, что Стармер также воспользуется своим последним визитом, чтобы рассказать о поддержке, которую его правительство оказывало Украине в течение последних двух лет, стремясь сделать это частью своего наследия на посту премьер-министра.

Он, как ожидается, подтвердит выделение 3 миллиардов фунтов стерлингов в год на военную поддержку Украины "столько, сколько потребуется" и подчеркнет свою роль в коалиции из 34 стран, готовых оказать помощь, а также руководство Великобритании в Контактной группе по вопросам обороны, которая координирует военные пожертвования.

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