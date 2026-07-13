Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер

Более 25 государств выразили готовность развернуть многонациональные силы в Украине после достижения режима прекращения огня. Об этом после заседания "Коалиции желающих" в Париже заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет УНН.

По словам главы британского правительства, страны-партнеры уже согласовали план действий и подготовили юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины. Стармер отметил, что многонациональный контингент может быть развернут в течение нескольких дней после вступления в силу режима прекращения огня.

У нас есть четкий план, который мы разработали по развертыванию многонациональных сил в Украине. В этом участвуют 25 наций, которые готовы буквально развернуться за несколько дней, как только наступит прекращение огня