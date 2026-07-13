$44.490.0250.860.02
ukenru
20:28 • 2956 просмотра
Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер
17:13 • 13825 просмотра
Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики
13 июля, 15:18 • 24617 просмотра
Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции
Эксклюзив
13 июля, 12:49 • 28468 просмотра
Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля
Эксклюзив
13 июля, 12:01 • 33329 просмотра
Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве
13 июля, 11:48 • 42084 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента
13 июля, 10:56 • 24856 просмотра
Зеленский подтвердил задержание экс-командира 155-й бригады и еще 9 подозреваемых по делу об убийстве двух братьев в Киевской областиPhoto
13 июля, 10:40 • 20443 просмотра
Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию
Эксклюзив
13 июля, 10:10 • 18152 просмотра
В ОГП подтвердили задержание командира 155-й механизированной бригады Лучанова по делу об убийстве
13 июля, 07:24 • 22389 просмотра
ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
85%
746мм
Популярные новости
Задержание экс-командира 155-й бригады и ещё группы подозреваемых: полиция рассказала подробности дела об убийстве двух братьев в Киевской областиPhoto13 июля, 12:06 • 10165 просмотра
Украина получила новые мобильные тренажеры F-16Video13 июля, 12:31 • 20648 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 34624 просмотра
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 26417 просмотра
Генпрокурор обозначил приоритеты для правоохранителей: среди них расследование трагедии в Вишневом и подрыва «Северного потока»13 июля, 14:29 • 5606 просмотра
публикации
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 26498 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 34722 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента13 июля, 11:48 • 42068 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 37799 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 78163 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Франция
Германия
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 73790 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 109407 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 108495 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 99278 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 175457 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Truth Social
Хранитель
Техника
Дія (сервис)

Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер

Киев • УНН

 • 2964 просмотра

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности более 25 стран развернуть многонациональные силы в Украине после достижения режима прекращения огня. Контингент может быть развернут в течение нескольких дней после вступления перемирия в силу.

Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер

Более 25 государств выразили готовность развернуть многонациональные силы в Украине после достижения режима прекращения огня. Об этом после заседания "Коалиции желающих" в Париже заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет УНН.

Детали

По словам главы британского правительства, страны-партнеры уже согласовали план действий и подготовили юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины. Стармер отметил, что многонациональный контингент может быть развернут в течение нескольких дней после вступления в силу режима прекращения огня.

У нас есть четкий план, который мы разработали по развертыванию многонациональных сил в Украине. В этом участвуют 25 наций, которые готовы буквально развернуться за несколько дней, как только наступит прекращение огня

- заявил британский премьер.

Также Стармер подтвердил участие Великобритании в европейской программе поддержки украинской обороны общим объемом 90 млрд евро. Она направлена на усиление обороноспособности Украины и обеспечение долгосрочной поддержки ее безопасности.

Британские оборонные компании получат доступ к контрактам на €90 млрд для поддержки Украины – Стармер13.07.26, 19:22 • 2286 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Париж
Великобритания
Украина