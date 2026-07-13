Британские оборонные компании получат доступ к контрактам на €90 млрд для поддержки Украины – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о достижении соглашения, которое откроет британским оборонным компаниям доступ к контрактам, финансируемым в рамках европейской программы поддержки Украины объемом 90 млрд евро. Об этом сообщает правительство Великобритании, передает УНН.

Детали

Стармер объявил о договоренности перед началом встречи "Коалиции желающих" в Париже.

По словам британского премьера, соглашение обеспечит Украине дополнительную поддержку для защиты от российской агрессии, а также создаст новые возможности для британской оборонной промышленности.

Я всегда четко заявлял, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это соглашение поможет обеспечить Украину необходимой поддержкой для защиты от российской агрессии, одновременно поддерживая британские оборонные компании, высококвалифицированные рабочие места и укрепляя нашу национальную безопасность – заявил Стармер.

Он подчеркнул, что Лондон вместе с европейскими союзниками продолжает усиливать поддержку Украины и давление на Россию.

Вместе с нашими европейскими союзниками мы усиливаем поддержку Украины и усиливаем давление на Россию. Вместе мы посылаем четкий сигнал: мы останемся едиными перед российской агрессией и продолжим защищать безопасность Европы – отметил премьер.

В британском правительстве сообщили, что программа Ukraine Support Loan общим объемом 90 млрд евро создана для обеспечения оборонных и бюджетных потребностей Украины в 2026–2027 годах. Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено непосредственно на развитие оборонных возможностей Украины.

Благодаря новому соглашению британские оборонные предприятия смогут участвовать в тендерах, финансируемых за счет этой программы, что откроет для них возможность получить контракты на миллиарды фунтов стерлингов.

Правительство Великобритании также отметило, что в этом году Лондон уже выделил Украине 3,75 млрд фунтов военной помощи и подтвердил обязательство предоставлять не менее 3 млрд фунтов ежегодно столько, сколько потребуется. Общий объем британской поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения России уже достиг 25 млрд фунтов, из которых 16 млрд составляет военная помощь.

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