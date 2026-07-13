Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции

К Интегрированной коалиции по вопросам противоракетной обороны (Антибаллистическая коалиция), создание которой инициировала Украина, официально присоединились девять европейских стран, сообщает УНН со ссылкой на декларацию о создании коалиции.

Декларацию, кроме Украины, подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

В документах лидеры признали рост баллистической угрозы и "значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента". Лидеры объявили о начале создания исключительно оборонительной коалиции по вопросам противоракетной обороны.

"Мы выражаем нашу поддержку ее флагманского проекта, который должен работать быстрыми темпами по развитию противоракетного потенциала", – говорится в декларации.

Все перечисленные выше страны стали членами-основателями коалиции.

"Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и преодоления будущих ракетных угроз — разработанной благодаря коллективным усилиям, технологической открытости и доверительному промышленному сотрудничеству. Она дополнит существующие системы противоракетной обороны, включая суверенные европейские решения, которые уже приобретены или будут приобретены странами-участницами", - говорится в декларации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля находится с официальным визитом в Париже. Ранее он анонсировал, что состоится встреча "антибаллистической коалиции", которая будет посвящена созданию инициированного Украиной европейского антибаллистического щита FREYJA.

Как отметил Президент, он ставил украинским производителям вооружения задачу создать более дешевый аналог Patriot, который может быть массовым.

Сейчас украинским производителем вооружения Fire Point создана ракета-перехватчик FP-7.x, которая уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики. Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot.

Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, на базе которой будет строиться FREYJA

Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja - в независимости от внешнего контроля. Он объяснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.

Представители разных европейских стран уже выражали заинтересованность в совместной реализации такого масштабного замысла. В частности уже были официально подписаны договоренности между министрами обороны Украины и Германии. Как отметил Штилерман, эти договоренности открывают путь к получению технической документации на различные компоненты будущей антибаллистической системы.

Кроме того, Fire Point недавно подписал соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников также известно, что кроме немецких радаров дальнего обнаружения, в систему вероятно войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.