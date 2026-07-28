Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео

Фото: instagram.com/arianagrande

Поп-звезда Ариана Гранде подала иск против двух неизвестных хакеров, которые, по ее утверждению, слили неопубликованную музыку и студийные кадры после получения доступа к компьютерам ее коллег, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В иске, поданном в Лос-Анджелесе и опубликованном американскими СМИ, певица утверждает, что хакеры совершили атаку на фотографов и продюсеров, чтобы получить доступ к материалам, которые продавались "в даркнете" за "значительные суммы денег".

"Только в 2023 году было взломано, украдено и обнародовано 45 неопубликованных песен, принадлежащих госпоже Гранде", – говорится в документах.

"С момента ее музыкального дебюта в 2011 году произошли сотни подобных утечек", - указано в документах.

Ее адвокаты заявили, что она инициирует судебный процесс, чтобы раскрыть личности хакеров.

Гранде ранее выражала желание привлечь хакеров к ответственности за утечку неизданной музыки.

Во время интервью шоу Зака Санга в 2024 году она рассказала о песне под названием Fantasize, написанной вместе со шведским поп-музыкантом Максом Мартином, которая стала вирусной после публикации в Интернете.

"Прежде чем я ушла в Wicked, [было] несколько студийных сессий, которые я провела, и которые разлетелись по TikTok. Большое спасибо, увижу тебя в тюрьме. Буквально", – сказала она.

"Все это было написано для телешоу, для чего-то, что не было для меня, поэтому Fantasize вышла безумной, ее украли... Эти пираты, мошенники, незаконно!" - указала она.

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