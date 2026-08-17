Трамп пригрозил бомбить Оман из-за вмешательства в усилия США в Ормузском проливе

$44.710.0151.710.15
ukenru
12:21 • 7310 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие
Эксклюзив
11:06 • 15102 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
09:35 • 13458 просмотра
Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПКPhoto
Эксклюзив
09:18 • 13945 просмотра
Как подготовить ребёнка к школе: психолог назвала навыки, более важные, чем чтение и счёт
08:45 • 14236 просмотра
Выпало более 800 мм дождя: Южную Корею накрыли смертоносные наводнения и оползниPhotoVideo
17 августа, 06:18 • 21041 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: повреждено иностранное судно, 4 пострадавших
17 августа, 05:27 • 23704 просмотра
ЕС готовит крупнейший пакет санкций против россии - Каллас
17 августа, 04:33 • 20347 просмотра
Вспышка Эболы в Конго официально стала самой смертоносной, превысив прошлый показатель в 2299 жертв
17 августа, 04:21 • 24492 просмотра
В возрасте 36 лет умерла актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко
17 августа, 00:57 • 15349 просмотра
Иран объявил награду в размере 30 тысяч долларов за убийство или захват американского военнослужащего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
2м/с
37%
742мм
Популярные новости
"Человек-паук" собрал $2 миллиарда за 18 дней и установил новый рекорд17 августа, 03:16 • 5174 просмотра
Трамп приветствовал оборонный пакт Саудовской Аравии, Турции и Пакистана17 августа, 03:47 • 3746 просмотра
Что празднуют 17 августа в Украине и мире17 августа, 04:00 • 17023 просмотра
В Польше напали на двоих украинских детей из-за украинского языка, нападавших разыскивают - консульство17 августа, 06:13 • 10827 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo08:09 • 15436 просмотра
публикации
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие12:21 • 7306 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
11:06 • 15100 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 67523 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 66197 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 116940 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Дмитрий Говсеев
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Иран
Испания
Реклама
УНН Lite
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo08:09 • 15545 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 33439 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 32578 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 61931 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 98789 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Отопление
Крылатая ракета
Техника

Трамп пригрозил бомбить Оман из-за вмешательства в усилия США в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что разбомбит Оман, если тот встанет на пути американских усилий в Ормузском проливе. Это произошло после завершения 60-дневного периода мирных переговоров с Ираном без конкретных договорённостей.

Трамп пригрозил бомбить Оман из-за вмешательства в усилия США в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сегодня пригрозил атаковать Оман, если тот вмешается в усилия США в Ормузском проливе, поскольку конфликт с Ираном продолжается, а двухмесячный период для мирных переговоров истекает, и четкого пути к прекращению войны так и не найдено, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Если Оман встанет на пути, мы его разбомбим", — заявил Трамп в интервью Трею Ингсту на телеканале Fox News.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне того, что 60-дневный период для мирных переговоров между США и Ираном, согласованный в июне, завершился в понедельник без каких-либо конкретных планов по прекращению войны. Тем временем Иран заявил в понедельник, что его переговоры с Оманом по Ормузскому проливу сложные, но продолжаются.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Трамп угрожает Оману, который является союзником США. На заседании кабинета министров в мае президент сказал: "Оман будет вести себя так же, как и все остальные, или нам придется его взорвать".

Трамп также подтвердил телеканалу Fox News, что его администрация установила прямой неофициальный канал связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, но заявил, что не спешит заключать сделку.

"Они хорошие игроки в покер, но они умирают", — сказал Трамп. "У меня нет графика. Я не спешу".

Трамп заявил, что предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является главной целью США17.08.26, 15:14 • 798 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Оман
Соединённые Штаты
Иран