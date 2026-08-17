Трамп пригрозил бомбить Оман из-за вмешательства в усилия США в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сегодня пригрозил атаковать Оман, если тот вмешается в усилия США в Ормузском проливе, поскольку конфликт с Ираном продолжается, а двухмесячный период для мирных переговоров истекает, и четкого пути к прекращению войны так и не найдено, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Если Оман встанет на пути, мы его разбомбим", — заявил Трамп в интервью Трею Ингсту на телеканале Fox News.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне того, что 60-дневный период для мирных переговоров между США и Ираном, согласованный в июне, завершился в понедельник без каких-либо конкретных планов по прекращению войны. Тем временем Иран заявил в понедельник, что его переговоры с Оманом по Ормузскому проливу сложные, но продолжаются.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Трамп угрожает Оману, который является союзником США. На заседании кабинета министров в мае президент сказал: "Оман будет вести себя так же, как и все остальные, или нам придется его взорвать".

Трамп также подтвердил телеканалу Fox News, что его администрация установила прямой неофициальный канал связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, но заявил, что не спешит заключать сделку.

"Они хорошие игроки в покер, но они умирают", — сказал Трамп. "У меня нет графика. Я не спешу".

Трамп заявил, что предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является главной целью США