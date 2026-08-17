Трамп заявил, что предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является главной целью США
Киев • УНН
Президент Трамп опроверг заявления советников, подчеркнув, что основная цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вице-президент Вэнс ранее назвал приоритетом поддержание низких цен на нефть и газ.
В понедельник президент Дональд Трамп вновь заявил, что главная цель США в войне с Ираном — не допустить получения страной ядерного оружия, опровергнув заявления некоторых своих советников, которые подчеркивали важность поддержания низких мировых цен на нефть и газ, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Главная цель — и всегда будет — чтобы Иран ни при каких обстоятельствах не обладал ядерным оружием. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" — написал Трамп в понедельник утром в своем посте на Truth Social.
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Заявление президента США прозвучало после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс на прошлой неделе заявил, что у администрации есть две цели в этой войне, включая поддержание поставок нефти и газа из стран Персидского залива.
В четверг, выступая на Fox News, Вэнса спросили, чем в конечном итоге может закончиться конфликт.
"Речь идет о том, чтобы обеспечить продолжение поставок странами Персидского залива нефти и газа в мировую экономику, чтобы у нас была стабильность цен на энергоносители", — сказал Вэнс, добавив: "Это цель номер один: поддерживать низкие цены на нефть и газ для американцев по всей стране. И, очевидно, вторая цель — гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие".
В пятницу, отвечая на вопрос, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "обе цели одинаково важны для президента".
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