Трамп заявил, что предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является главной целью США

В понедельник президент Дональд Трамп вновь заявил, что главная цель США в войне с Ираном — не допустить получения страной ядерного оружия, опровергнув заявления некоторых своих советников, которые подчеркивали важность поддержания низких мировых цен на нефть и газ, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Главная цель — и всегда будет — чтобы Иран ни при каких обстоятельствах не обладал ядерным оружием. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" — написал Трамп в понедельник утром в своем посте на Truth Social.

Трамп сокращает военные учения США и Южной Кореи из-за Ирана и «хороших отношений» с Ким Чен Ыном

Заявление президента США прозвучало после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс на прошлой неделе заявил, что у администрации есть две цели в этой войне, включая поддержание поставок нефти и газа из стран Персидского залива.

В четверг, выступая на Fox News, Вэнса спросили, чем в конечном итоге может закончиться конфликт.

"Речь идет о том, чтобы обеспечить продолжение поставок странами Персидского залива нефти и газа в мировую экономику, чтобы у нас была стабильность цен на энергоносители", — сказал Вэнс, добавив: "Это цель номер один: поддерживать низкие цены на нефть и газ для американцев по всей стране. И, очевидно, вторая цель — гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие".

В пятницу, отвечая на вопрос, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "обе цели одинаково важны для президента".

Al Arabiya узнала о соглашении о продлении 60-дневного перемирия между Ираном и США