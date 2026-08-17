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Трамп заявив, що запобігання появі ядерної зброї в Ірану є головною метою США

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Президент Трамп спростував заяви радників, наголосивши, що основна мета — запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Віце-президент Венс раніше назвав пріоритетом підтримку низьких цін на нафту та газ.

Трамп заявив, що запобігання появі ядерної зброї в Ірану є головною метою США

У понеділок президент Дональд Трамп знову заявив, що головна мета США у війні з Іраном — запобігання одержанню країною ядерної зброї, — спростувавши заяви деяких своїх радників, які наголошували на важливості підтримки низьких світових цін на нафту та газ, передає УНН із посиланням на CNN.

"Головна мета — і завжди буде — щоб Іран за жодних обставин не мав ядерної зброї. Дякую за вашу увагу до цього питання!" - написав Трамп у понеділок вранці у своєму посту на Truth Social.

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Заява президента США відбулася після того, як віце-президент Джей Ді Венс минулого тижня заявив, що адміністрація має дві цілі в цій війні, включаючи підтримку постачання нафти і газу з країн Перської затоки.

У четвер, виступаючи на Fox News, Венса запитали, як зрештою може закінчитися конфлікт.

"Йдеться про забезпечення того, щоб країни Перської затоки продовжували постачати нафту та газ у світову економіку, щоб ми мали стабільність цін на енергоносії", — сказав Венс, додавши: "Це мета номер один: підтримувати низькі ціни на нафту і газ для американців по всій країні. І, очевидно, друга мета – гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї".

У п'ятницю, відповідаючи на запитання, речниця Білого дому Керолайн Лівіт заявила, що "обидві цілі однаково важливі для президента".

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Антоніна Туманова

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