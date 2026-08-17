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Трамп скорочує військові навчання США та Південної Кореї через Іран та "добрі відносини" з Кім Чен Ином

Київ • УНН

 • 3610 перегляди

Трамп заявив про скорочення спільних військових навчань США та Південної Кореї, пояснивши це добрими відносинами з Кім Чен Ином та відмовою Сеула допомогти проти Ірану. Навчання "Щит свободи Ульчі" мали стартувати 17 серпня.

Трамп скорочує військові навчання США та Південної Кореї через Іран та "добрі відносини" з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон скоротить спільні військові навчання з Південною Кореєю, пояснивши рішення своїми добрими відносинами з лідером КНДР Кім Чен Ином та відсутністю підтримки Сеулом американських дій проти Ірану. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив, що спільні навчання є дорогими для США та, на його думку, надсилають "абсолютно недоречний та ворожий сигнал" Північній Кореї. Він також наголосив на своїх позитивних відносинах із Кім Чен Ином.

Виходячи з моїх дуже добрих стосунків з Кім Чен Ином з Північної Кореї, я не задоволений тим фактом, що Сполучені Штати давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях з Південною Кореєю

- написав Трамп.

Трамп згадав відмову Сеула допомогти у протистоянні з Іраном

Американський президент також заявив, що раніше звертався до президента Південної Кореї з пропозицією долучитися до американських зусиль щодо денуклеаризації Ірану.

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Я нещодавно запитав президента Південної Кореї, чи хотів би він приєднатися до нас у денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, і він сказав: "Ні, дякую!"

- написав Трамп.

Спільні американсько-південнокорейські навчання "Щит свободи Ульчі" мали розпочатися 17 серпня та тривати 10 днів. Північна Корея регулярно виступає проти таких військових навчань, називаючи їх підготовкою до агресії.

Раніше Трамп знову заявив про хороші особисті відносини з Кім Чен Ином. Він опублікував спільну фотографію з північнокорейським лідером і зазначив, що вони "ЧУДОВО ладнають".

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Степан Гафтко

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