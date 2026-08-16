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Солдати КНДР перетнули лінію демаркації, військові Південної Кореї відреагували попереджувальними пострілами - ЗМІ

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Південнокорейські військові минулого тижня зробили попереджувальні постріли після того, як група північнокорейських солдатів перетнула лінію демаркації. Це перші такі випадки цього року, порушники повернулися на свій бік.

Солдати КНДР перетнули лінію демаркації, військові Південної Кореї відреагували попереджувальними пострілами - ЗМІ

Минулого тижня південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли після того, як група північнокорейських солдатів перетнула сухопутний кордон між двома Кореями, що спонукало їх повернутися на свій бік. Про це із посиланням на джерело повідомляє Yonhap, передає УНН.

Деталі

За словами урядового джерела, кілька північнокорейських солдатів перетнули лінію демаркації (ЛД) на східній лінії фронту минулого тижня, що стало приводом для попереджувальних пострілів відповідно до оперативних процедур армії.

Видання зауважує, що це були перші попереджувальні постріли південнокорейських військових цього року у відповідь на перетин кордону північнокорейськими військами. Раніше цього року не повідомлялося про порушення ЛД із боку північнокорейських військових.

Передбачається, що солдати, мабуть, патрулювали цей район, коли перетнули ЛД, яка поділяє демілітаризовану зону, що відокремлює дві Кореї — спадщину Корейської війни 1950-1953 років.

Після попереджувальних пострілів північнокорейські війська повернулися на свій бік, і жодної іншої незвичайної активності не було зафіксовано.

Згідно з правилами застосування сили, південнокорейські військові передають попереджувальні повідомлення, якщо північнокорейські війська наближаються до кордону між Північчю та Кореєю (MDL), а потім роблять попереджувальні постріли, якщо ті перетинають кордон.

В останні роки часто повідомлялося про короткочасні перетини кордону MDL північнокорейськими військами, оскільки Північна Корея зміцнює свій бік кордону з того часу, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин наприкінці 2023 року оголосив міжкорейські відносини "двома ворожими" державами.

Торік північнокорейські війська порушили кордон MDL 17 разів.

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Антоніна Туманова

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