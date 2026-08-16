Солдати КНДР перетнули лінію демаркації, військові Південної Кореї відреагували попереджувальними пострілами - ЗМІ

Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?

Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?

Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?

Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення