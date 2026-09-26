Що святкують 26 вересня в Україні та світі

26 вересня у світі під егідою ООН відзначають Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції та Всесвітній день здоров'я довкілля, а Ємен та Еквадор святкують свої державні свята.

У церковному календарі за новим стилем вшановують преставлення святого апостола і євангеліста Івана Богослова, а за старим стилем відзначають Пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі та Передсвято Воздвиження, пише УНН.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons)

Офіційна міжнародна дата ООН, заснована резолюцією Генеральної Асамблеї 68/32 у грудні 2013 року за підсумками Засідання високого рівня з ядерного роззброєння.

Подія має на меті мобілізацію міжнародних зусиль для досягнення глобальної безпеки через повну відмову від ядерних арсеналів, підвищення поінформованості суспільства про катастрофічні гуманітарні та екологічні наслідки застосування ядерної зброї, а також стимулювання суворого дотримання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Європейський день мов (European Day of Languages)

Офіційна культурно-освітня дата, проголошена Радою Європи за підтримки Європейського Союзу 6 грудня 2001 року на завершення Європейського року мов.

День покликаний привернути увагу до багатства та мовного різноманіття Європи, популяризувати вивчення іноземних мов у будь-якому віці для розвитку міжкультурного розуміння, збереження зникаючих мовних діалектів та підтримки багатомовності як важливого елемента європейської культурної спадщини.

Всесвітній день контрацепції (World Contraception Day)

Глобальна медико-соціальна ініціатива, започаткована у 2007 році за підтримки міжнародних організацій, включаючи Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Міжнародну федерацію планування сім'ї (IPPF).

Мета дня - підвищення обізнаності населення, особливо молоді, про засоби контрацепції, профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, зменшення кількості незапланованих вагітностей та забезпечення права кожної людини на свідоме планування родини.

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Всесвітній день здоров'я довкілля (World Environmental Health Day)

Міжнародна екологічна дата, заснована у 2011 році Міжнародною федерацією екологічного здоров'я (IFEH) на засіданні в Індонезії.

Подія висвітлює прямий зв'язок між станом навколишнього середовища та здоров'ям людини, акцентуючи увагу на боротьбі з забрудненням повітря й води, безпеці харчових продуктів, управлінні відходами та адаптації до глобальних кліматичних змін.

День революції в Ємені (26th September Revolution Day)

Головне національне свято країни на честь подій 26 вересня 1962 року, коли офіцери єменської армії повалили тиранічний Зейдитський імамат і проголосили створення Єменської Арабської Республіки. Свято символізує модернізацію країни, вихід із ізоляції та початок розбудови сучасних державних інституцій.

День національного прапора Еквадору (Día de la Bandera Nacional)

Офіційне державне свято, встановлене конгресом Еквадору у 1900 році. Подія присвячена офіційному затвердженню жовто-синьо-червоного триколору з національним гербом у центрі як єдиного державного прапора країни, що вшановує визвольну боротьбу під проводом Симона Болівара.

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День євангеліста Івана Богослова

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують преставлення святого апостола і євангеліста Івана Богослова - одного з дванадцяти найближчих апостолів Ісуса Христа, якого називають "апостолом любові".

Іван Богослов є автором одного з чотирьох Євангелій, трьох Соборних послань та книги "Откровення". За переказом, він єдиний із Христових апостолів помер своєю смертю у глибокій старості на острові Патмос наприкінці I століття.

За старим календарем віряни відзначають Пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, встановлену на честь урочистого освячення у 335 році базиліки Голгофи та Гробу Господнього за імператора Костянтина Великого.

Також у цей день згадують священномученика Корнилія Сотника (першого язичника, охрещеного апостолом Петром) та відзначають Передсвято Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього.

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