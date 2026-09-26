Що святкують 26 вересня в Україні та світі

$44.970.1251.120.06
ukenru
01:27 • 8302 перегляди
"Дипломатичні відносини живі": Угорщина допускає приєднання до "Карпатської вісімки"
00:56 • 10338 перегляди
Нічна атака дронів на Харків: четверо поранених і палаючі авто
25 вересня, 20:52 • 16542 перегляди
Україна перемогла Угорщину на старті Ліги націй 2026/2027Photo
25 вересня, 19:25 • 19510 перегляди
В ОП кажуть, що Трамп не пропонував Зеленському їхати до москви
25 вересня, 18:47 • 18423 перегляди
У Києві кількість постраждалих через атаки рф зросла до 59Video
25 вересня, 18:32 • 24423 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні
25 вересня, 18:05 • 17044 перегляди
Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ
25 вересня, 16:52 • 14720 перегляди
В Україні буде посилено захист дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку - ЗеленськийPhoto
25 вересня, 16:20 • 12975 перегляди
росія вдарила двома авіабомбами по Сумах, серед поранених 15-річний хлопецьPhoto
25 вересня, 15:15 • 7644 перегляди
Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
78%
757мм
Популярнi новини
Ворог атакував дроном ліцей під Києвом, спалахнула пожежаPhoto25 вересня, 18:19 • 4870 перегляди
Без Patriot, але з наступальним озброєнням - адміністрація Трампа витратить всі 400 млн на допомогу Україні до 30 вересня25 вересня, 19:14 • 12262 перегляди
Білл Гейтс попередив про загрозу ШІ, здатного спричинити мільярд смертей25 вересня, 20:25 • 3598 перегляди
Російська атака знищила склад "Сушия" з усіма товарними запасамиPhoto25 вересня, 20:31 • 7184 перегляди
Дата-центр Cosmonova пошкоджено внаслідок ворожої атаки21:54 • 4480 перегляди
Публікації
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 24423 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 36206 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 30957 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 27889 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 72908 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Jay-Z більше не звинувачують у зґвалтуванні, позивачка "ніколи не зустрічалася" з репером25 вересня, 16:07 • 15183 перегляди
Тейлор Свіфт випустила Encore до свого хітового альбому ShowgirlVideo25 вересня, 14:09 • 22902 перегляди
Кейт Мосс повторила свій культовий образ із Glastonbury через 21 рікPhoto25 вересня, 12:40 • 25951 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 38288 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 36116 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Forbes
Financial Times

Що святкують 26 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Світ відзначає дні ядерного роззброєння, мов, контрацепції та здоров’я довкілля. За церковним календарем вшановують Івана Богослова.

Що святкують 26 вересня в Україні та світі

26 вересня у світі під егідою ООН відзначають Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції та Всесвітній день здоров'я довкілля, а Ємен та Еквадор святкують свої державні свята.

У церковному календарі за новим стилем вшановують преставлення святого апостола і євангеліста Івана Богослова, а за старим стилем відзначають Пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі та Передсвято Воздвиження, пише УНН.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons)

Офіційна міжнародна дата ООН, заснована резолюцією Генеральної Асамблеї 68/32 у грудні 2013 року за підсумками Засідання високого рівня з ядерного роззброєння.

Подія має на меті мобілізацію міжнародних зусиль для досягнення глобальної безпеки через повну відмову від ядерних арсеналів, підвищення поінформованості суспільства про катастрофічні гуманітарні та екологічні наслідки застосування ядерної зброї, а також стимулювання суворого дотримання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

У Литві парламент просунувся до скасування конституційної заборони на ядерну зброю22.09.26, 14:32 • 4720 переглядiв

Європейський день мов (European Day of Languages)

Офіційна культурно-освітня дата, проголошена Радою Європи за підтримки Європейського Союзу 6 грудня 2001 року на завершення Європейського року мов.

День покликаний привернути увагу до багатства та мовного різноманіття Європи, популяризувати вивчення іноземних мов у будь-якому віці для розвитку міжкультурного розуміння, збереження зникаючих мовних діалектів та підтримки багатомовності як важливого елемента європейської культурної спадщини.

Всесвітній день контрацепції (World Contraception Day)

Глобальна медико-соціальна ініціатива, започаткована у 2007 році за підтримки міжнародних організацій, включаючи Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Міжнародну федерацію планування сім'ї (IPPF).

Мета дня - підвищення обізнаності населення, особливо молоді, про засоби контрацепції, профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, зменшення кількості незапланованих вагітностей та забезпечення права кожної людини на свідоме планування родини.

У гонитві за народжуваністю: Китай повернув податок на контрацептиви03.01.26, 02:15 • 12061 перегляд

Всесвітній день здоров'я довкілля (World Environmental Health Day)

Міжнародна екологічна дата, заснована у 2011 році Міжнародною федерацією екологічного здоров'я (IFEH) на засіданні в Індонезії.

Подія висвітлює прямий зв'язок між станом навколишнього середовища та здоров'ям людини, акцентуючи увагу на боротьбі з забрудненням повітря й води, безпеці харчових продуктів, управлінні відходами та адаптації до глобальних кліматичних змін.

День революції в Ємені (26th September Revolution Day)

Головне національне свято країни на честь подій 26 вересня 1962 року, коли офіцери єменської армії повалили тиранічний Зейдитський імамат і проголосили створення Єменської Арабської Республіки. Свято символізує модернізацію країни, вихід із ізоляції та початок розбудови сучасних державних інституцій.

День національного прапора Еквадору (Día de la Bandera Nacional)

Офіційне державне свято, встановлене конгресом Еквадору у 1900 році. Подія присвячена офіційному затвердженню жовто-синьо-червоного триколору з національним гербом у центрі як єдиного державного прапора країни, що вшановує визвольну боротьбу під проводом Симона Болівара.

Президент Еквадору заперечив удари по Колумбії на тлі різкого загострення між країнами18.03.26, 03:52 • 6764 перегляди

День євангеліста Івана Богослова 

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують преставлення святого апостола і євангеліста Івана Богослова - одного з дванадцяти найближчих апостолів Ісуса Христа, якого називають "апостолом любові".

Іван Богослов є автором одного з чотирьох Євангелій, трьох Соборних послань та книги "Откровення".  За переказом, він єдиний із Христових апостолів помер своєю смертю у глибокій старості на острові Патмос наприкінці I століття.

За старим календарем віряни відзначають Пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, встановлену на честь урочистого освячення у 335 році базиліки Голгофи та Гробу Господнього за імператора Костянтина Великого.

Також у цей день згадують священномученика Корнилія Сотника (першого язичника, охрещеного апостолом Петром) та відзначають Передсвято Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього.

Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках20.09.26, 12:08 • 4950 переглядiв

Олександра Месенко

СуспільствоКультураСвіт
Ядерна зброя
Агентство США з міжнародного розвитку
Рада Європи
Єрусалим
Організація Об'єднаних Націй
Індонезія
Європейський Союз
Еквадор
Ємен