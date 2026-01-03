У гонитві за народжуваністю: Китай повернув податок на контрацептиви

Китай скасував податкове звільнення на протизаплідні препарати та засоби, продовжуючи коригувати демографічну політику на тлі стійкого зниження народжуваності та скорочення чисельності населення. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що презервативи та протизаплідні таблетки тепер оподатковуються податком на додану вартість у розмірі 13%, що є стандартною ставкою для більшості споживчих товарів.

Цей крок відбувається на тлі того, як Пекін намагається підвищити народжуваність у другій за величиною економіці світу. Населення Китаю скорочувалося третій рік поспіль у 2024 році, і експерти попереджають, що спад продовжиться - йдеться у статті.

Вказується, що минулого року влада Китаю звільнила субсидії на догляд за дітьми від податку на доходи фізичних осіб і запровадила щорічну фінансову допомогу сім'ям з дітьми. Ці заходи стали частиною комплексу кроків, реалізованих 2024 року, включно із закликами до закладів освіти просувати "освіту любові", формуючи позитивне ставлення до шлюбу, сім'ї та народження дітей.

Контекст

Рівень народжуваності в Китаї знижується вже десятиліттями в результаті "політики однієї дитини", яку Китай запровадив з 1980 по 2015 рік, та швидкої урбанізації.

Нагадаємо

Китайське Національне управління охорони здоров'я заявило, що з 2026 року покриватиме всі витрати, пов'язані з пологами, включаючи пренатальні огляди.

