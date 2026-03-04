У Білому домі розкритикували "безкоштовну" передачу зброї Україні, але запевнили - боєприпасів для війни з Іраном стане
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США мають достатньо зброї для затяжної війни з Іраном. Вона уточнила заяви Трампа про "нестачу запасів", пояснивши їх критикою передачі зброї Україні.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що у США "більш ніж достатньо" зброї для ведення затяжної війни з Іраном, незважаючи на раніше заяви президента Дональда Трампа про те, що запаси не такі великі, як йому хотілося б, передає УНН із посиланням на CNN.
"Сполучені Штати Америки мають більш ніж достатні можливості не тільки для успішного проведення операції "Епічна лють", а й для набагато масштабніших дій", — сказала вона на сьогоднішньому брифінгу для преси. "І у нас є запаси зброї в місцях, про які багато хто у світі навіть не знає".
Раніше Трамп скаржився на запаси зброї в США, написавши у понеділок у публікації на Truth Social, що "у нас хороші запаси, але ми не там, де б хотіли бути". У п'ятницю в Білому домі заплановано зустріч керівників оборонних компаній у рамках зусиль щодо прискорення їхнього виробництва.
Але Лівітт заявила, що Трамп мав на увазі рішення адміністрації Байдена відправити американську зброю Україні "безкоштовно" для допомоги у війні з росією, а не будь-які проблеми з постачаннями.
"Президент вказував на те, що, на жаль, протягом чотирьох років у Білому домі у нас був дуже дурний і некомпетентний лідер, який роздав більшу частину нашої кращої зброї задарма", - сказала вона.
