У Білому домі розкритикували "безкоштовну" передачу зброї Україні, але запевнили - боєприпасів для війни з Іраном стане

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 14485 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 25176 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 20280 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 26335 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 53030 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 78834 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 66202 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68155 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62391 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 35197 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
73%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 28619 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 28700 перегляди
Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забариласьPhoto4 березня, 12:09 • 9290 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 19865 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 11351 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 11451 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 14479 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 25165 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 28778 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 28694 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Петер Сіярто
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 7824 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 19962 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 32450 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 40032 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 43974 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У Білому домі розкритикували "безкоштовну" передачу зброї Україні, але запевнили - боєприпасів для війни з Іраном стане

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США мають достатньо зброї для затяжної війни з Іраном. Вона уточнила заяви Трампа про "нестачу запасів", пояснивши їх критикою передачі зброї Україні.

У Білому домі розкритикували "безкоштовну" передачу зброї Україні, але запевнили - боєприпасів для війни з Іраном стане

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що у США "більш ніж достатньо" зброї для ведення затяжної війни з Іраном, незважаючи на раніше заяви президента Дональда Трампа про те, що запаси не такі великі, як йому хотілося б, передає УНН із посиланням на CNN.

"Сполучені Штати Америки мають більш ніж достатні можливості не тільки для успішного проведення операції "Епічна лють", а й для набагато масштабніших дій", — сказала вона на сьогоднішньому брифінгу для преси. "І у нас є запаси зброї в місцях, про які багато хто у світі навіть не знає".

Додамо

Раніше Трамп скаржився на запаси зброї в США, написавши у понеділок у публікації на Truth Social, що "у нас хороші запаси, але ми не там, де б хотіли бути". У п'ятницю в Білому домі заплановано зустріч керівників оборонних компаній у рамках зусиль щодо прискорення їхнього виробництва.

Але Лівітт заявила, що Трамп мав на увазі рішення адміністрації Байдена відправити американську зброю Україні "безкоштовно" для допомоги у війні з росією, а не будь-які проблеми з постачаннями.

"Президент вказував на те, що, на жаль, протягом чотирьох років у Білому домі у нас був дуже дурний і некомпетентний лідер, який роздав більшу частину нашої кращої зброї задарма", - сказала вона.

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14618 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Соціальна мережа
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран