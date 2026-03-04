Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла

З наближенням весни ситуація на фронті залишається напруженою, однак на більшості напрямків зберігаються ознаки стабілізації. Водночас окремі ділянки, зокрема на східному фланзі Слов’яно-Краматорського напрямку, викликають занепокоєння через просування російських військ, пише УНН.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 16:00 середи, 4 березня, від початку доби кількість атак агресора на фронті уже становить 48. Ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Графське. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Піщаного та Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого, Зарічного та Ставків.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку агресор атакував тричі у напрямку Оріхово-Василівки, Бондарного та Миколаївки. Одна атака триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Чотири боєзіткнення іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у бік Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки та у бік Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Крім того, Олександроград, Гаврилівка, Коломийці та Писанці зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гіркого, Рівного, Гуляйпільського, Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

Як розповів у коментарі УНН військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, "можна сказати, що по більшій частині лінії фронту ситуація достатньо стабільна".

Для російських окупантів вона має вигляд стагнації. Але є окремі взяті ділянки, які продовжують викликати занепокоєння. Загально для росіян на 2026 рік весняно-літня кампанія відіграє дуже важливу роль на перспективу не тільки на театрі бойових дій, а й у дипломатичній - каже Коваленко.

Він наголошує, що росія не зможе диктувати свої умови на рівні ультиматумів з вимогою капітуляції України, якщо вони не будуть мати якихось успіхів у зоні бойових дій.

росіянам треба було реалізувати цей успіх як мінімум на двох плацдармах. Це Запорізький плацдарм - південно-донбаський напрям, і це Слов’яно-Краматорський плацдарм. На Запорізькому плацдармі, можу одразу, їх плани про весняно-літню наступальну кампанію вже провалені. Вони повністю провалили фазу створення умов. Це дуже важливі аспекти… кожного місяця, кожного сезону, відповідних погодних умов у залежності від рельєфно-ландшафтних особливостей, чи іншої місцевості, дуже важливими є ось ці моменти створення умов для подальшої вже активізації наступальних дій. У березні для росіян на Запорізькому плацдармі по правому берегу річки Гайчур на захід від Гуляйполя, а також на Дніпропетровщині північніше міжріччя Вовча і фактично на південних околицях Покровського… по трасі М-15, вже повинні були розпочатися першоетапні, першочергові наступальні дії весняно-літнього характеру, коли поступово каталізується наступ і приблизно травень-червень 26-го року - це піковий потенціал використання цього ресурсу на цьому плацдармі для відповідно формування відповідних задач і формування плацдарму на Запорізькому напрямі для подальших вже наступальних дій на період 26-27 або 27 рік в напрямку самого обласного центру - зазначив Коваленко.

Експерт зазначає, що основна задача росія у цьому році була формування плацдарму, де буде розміщуватись велике угруповання, яке буде наступати на саме Запоріжжя, але, за його словами, для того, щоб цей плацдарм сформувати, його треба було захопити, що росіянам не вдалося, а тому, як наголошує Коваленко, цей етап вже провалений.

Він наголошує, що "можна сказати, що росіяни спробують, безумовно, відновити свої позиції, вони будуть посилювати свої угруповання, які сформували на Південно-Донбаському на саме Гуляйпільському та Покровському напрямах, але але вийти вже на ті строкові межі, дедлайни вони вже не зможуть".

У свою чергу, гірша у нас ситуація на Слов'яно-Краматорському плацдармі. З одного боку у нас є стабільна, стагнуюча для росіян лінія бойового зіткнення по Покровсько-Мирноградській агломерації та на Костянтинівському напрямі, але при цьому в них відмічаються успіхи на східному фланзі - колишній Сіверський напрям, правий берег річки Бахмутка, де задіяна Третя загальновійськова армія. У грудні 2025 року вони захопили там найбільшу кількість територій… понад 200 кв. км. територій. І фактично Сіверськ сам також перейшов під контролем російських окупантів, а в минулому місяці, в лютому, вони захопили там найбільшу кількість територій. Тут викликає багато занепокоєння саме такий рух росіян, адже звільняючи Лиманський напрям, ми дійсно гальмуємо і не просто гальмуємо, а зупинили рух одразу двох загальновіськових армій - 20-ї та 25-ї. А з півдня там взагалі величезне угруповання - 2-а, 41-а, 51-а загальна військова, 8-а, Третій армійський корпус. Тобто величезний ресурс просто загальмований, зупинений з півдня. А от східний фланг чомусь продовжує рух, тому і викликає це занепокоєння - зазначає Коваленко.

Бойові дії навесні: як погода впливає на війну

Як зазначає експерт, у березні-квітні буде багнюка та бездоріжжя, а це ускладнює логістику та штурми. Проте більше сонячних днів дозволять краще використовувати дрони, що добре для української армії, але, на жаль, і добре для росіян.

Зменшення кількості туманів, зменшує кількість інфільтраційних дій малих тактичних груп супротивника. Це їм буде мінус. Але з іншого боку, десь приблизно з квітня буде покращуватися вже ситуація по бездоріжжю, і вони зможуть активніше використовувати людський ресурс навіть без підтримки автомобільним транспортом чи іншими засобами. Тобто піхоту будуть використовувати більше. Ближче вже до травня поступово буде формуватися "зеленка" і для нас це також є проблемою, оскільки росіяни будуть цим користуватися, щоб під прикриттям "зеленки" проводити свої штурмові дії малими тактичними групами - додає Коваленко.

Водночас експерт наголошує, що Сили оборони також зможуть користуватися такими ж факторами, щоб проводити вже свої локальні контратакуючі дії, покращувати свої позиції, погіршувати позиції супротивника.

Можливі бойові дії навесні: чого очікувати

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що він вважає справедливою зупинку бойових дій по поточній лінії фронту.

Спробую ще раз пояснити, де ми з цим питанням. На мій погляд, на сьогодні можлива справедлива версія - стоїмо там, де стоїмо. Це контактна лінія в будь-якому регіоні нашої держави. Поки що так. До дипломатії - це в момент припинення вогню або в момент не тільки припинення вогню, а і в момент закінчення війни. Тобто росіяни, що стосується Донбасу, будуть стояти на тимчасово окупованій частині наших Донецької та Луганської областей. І повертати такі території ми можемо тільки дипломатичним шляхом, а ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада. Це принципові речі. Для нас важливо, щоб українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо - казав Зеленський.

За словами Коваленка, Президент це в першу чергу каже, щоб це почули наші західні партнери, що Україна готова до домовленостей, але "такого не буде, адже на це не згодна росія". Водночас, за його словами, росія не здатна на сьогодні відкривати якісь нові великі напрями.

Що вона може зробити? Вона вже це демонструвала вздовж кордону з деякими нашими областями. Вона намагається поступово відкривати "сіру зону", у прикордонні "сіру зону" - невеличкі ось такі ділянки, які вона забирала захоплює малими тактичними групами. Невеликі рейдові дії в глибину на 200-300 метрів від кордону… до кілометра, до двох. На Харківщині, Сумщині захоплення якогось села, яке вже давно або повністю зруйновано, або давно вже знаходиться в "сірій зоні". І вони таким чином намагаються привертати увагу до цих локацій, розпорошувати наш ресурс - на Харківщині, на Сумщині, щоб ми відволікалися і нібито в них з'являлися якісь нові ділянки, де вони можуть створити якийсь прорив, захоплення великих територій, але дійсно, ресурсу достатнього для великої наступальної нової компанії, чи відкриття нового напрямку в них просто немає - зазначає Коваленко.

Також він зазначає, що навіть ті ділянки, які окупаційні війська обрали пріоритетними на цей рік для проведення наступу - Запорізький плацдарм, Слов’янсько-Краматорський плацдарм - мають обмежений ресурс.

