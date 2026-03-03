$43.230.13
рф планує збільшити свій контингент в Україні до 800 тисяч до кінця року - Сирський

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія планує збільшити контингент в Україні до 800 тисяч військових до кінця 2026 року. Кремль має намір рекрутувати ще понад 400 тисяч контрактників.

рф планує збільшити свій контингент в Україні до 800 тисяч до кінця року - Сирський

Головнокомандувач Збройними силами Олександр Сирський повідомив, що російська армія планує збільшити контингент в Україні до 800 тисяч військових до кінця 2026 року. Про це головком розповів за результатом зустрічі із начальником Штабу оборони Збройних сил Королівства Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом.

Деталі

За словами головкома, Україна не має іншого вибору, ніж продовжувати бій та знищувати противника.

Провів змістовну зустріч із начальником Штабу оборони Збройних сил Королівства Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом. В особі генерала Айхельсхайма висловив щиру вдячність армії, уряду та народу Нідерландів за послідовну підтримку України у протистоянні російському агресору

- сказав Сирський.

Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ уряд Нідерландів виділив для посилення України вже 20,8 млрд євро. Особливо важливим є внесок Нідерландів у розмірі 750 млн євро до ініціативи PURL на закупівлі американського озброєння.

Сирський висловив вдячність за лідерську роль Нідерландів у Коаліції винищувачів, зокрема за передачу літаків F-16. Тепер ідеться про готовність нідерландських партнерів надати Україні симулятори цих винищувачів. 

Він також повідомив, що попри значні втрати особового складу і техніки, російський агресор не відмовляється від продовження наступальних дій.

До кінця року кремль спланував рекрутувати ще понад 400 тисяч контрактників, щоб збільшити свій контингент в Україні до 800 тисяч військовослужбовців

- наголосив Сирський.

Також поінформував про першочергові потреби Збройних Сил України для відбиття російської навали. Насамперед ідеться про засоби протиповітряної оборони, ракетне озброєння різних типів.

Ольга Розгон

