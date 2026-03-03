рф планирует увеличить свой контингент в Украине до 800 тысяч к концу года - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский сообщил, что российская армия планирует увеличить контингент в Украине до 800 тысяч военных до конца 2026 года. Об этом главком рассказал по результатам встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Королевства Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом, пишет УНН.

По словам главкома, у Украины нет другого выбора, кроме как продолжать бой и уничтожать противника.

Провел содержательную встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Королевства Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом. В лице генерала Айхельсхайма выразил искреннюю благодарность армии, правительству и народу Нидерландов за последовательную поддержку Украины в противостоянии российскому агрессору

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ правительство Нидерландов выделило для усиления Украины уже 20,8 млрд евро. Особенно важен вклад Нидерландов в размере 750 млн евро в инициативу PURL на закупки американского вооружения.

Сырский выразил благодарность за лидирующую роль Нидерландов в Коалиции истребителей, в частности за передачу самолетов F-16. Теперь речь идет о готовности нидерландских партнеров предоставить Украине симуляторы этих истребителей.

Он также сообщил, что несмотря на значительные потери личного состава и техники, российский агрессор не отказывается от продолжения наступательных действий.

До конца года кремль спланировал рекрутировать еще более 400 тысяч контрактников, чтобы увеличить свой контингент в Украине до 800 тысяч военнослужащих