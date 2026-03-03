рф планирует увеличить свой контингент в Украине до 800 тысяч к концу года - Сырский

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Эксклюзив
13:15 • 5526 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 11705 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 12157 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 13388 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 18666 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 31321 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 100819 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84136 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60444 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51477 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.6м/с
69%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 31792 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 33253 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 38733 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 14570 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 18818 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 9242 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 39017 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 48900 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 100821 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 65383 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Андрей Сибига
Музыкант
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 386 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 7754 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 28654 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 35647 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 39088 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Financial Times

рф планирует увеличить свой контингент в Украине до 800 тысяч к концу года - Сырский

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия планирует увеличить контингент в Украине до 800 тысяч военных к концу 2026 года. Кремль намерен рекрутировать еще более 400 тысяч контрактников.

рф планирует увеличить свой контингент в Украине до 800 тысяч к концу года - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский сообщил, что российская армия планирует увеличить контингент в Украине до 800 тысяч военных до конца 2026 года. Об этом главком рассказал по результатам встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Королевства Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом, пишет УНН.

Детали

По словам главкома, у Украины нет другого выбора, кроме как продолжать бой и уничтожать противника.

Провел содержательную встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Королевства Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом. В лице генерала Айхельсхайма выразил искреннюю благодарность армии, правительству и народу Нидерландов за последовательную поддержку Украины в противостоянии российскому агрессору

- сказал Сырский.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ правительство Нидерландов выделило для усиления Украины уже 20,8 млрд евро. Особенно важен вклад Нидерландов в размере 750 млн евро в инициативу PURL на закупки американского вооружения.

Сырский выразил благодарность за лидирующую роль Нидерландов в Коалиции истребителей, в частности за передачу самолетов F-16. Теперь речь идет о готовности нидерландских партнеров предоставить Украине симуляторы этих истребителей. 

Он также сообщил, что несмотря на значительные потери личного состава и техники, российский агрессор не отказывается от продолжения наступательных действий.

До конца года кремль спланировал рекрутировать еще более 400 тысяч контрактников, чтобы увеличить свой контингент в Украине до 800 тысяч военнослужащих

- подчеркнул Сырский.

Также проинформировал о первоочередных потребностях Вооруженных Сил Украины для отражения российского нашествия. Прежде всего речь идет о средствах противовоздушной обороны, ракетном вооружении различных типов.

"Битва за зиму": ВСУ уничтожили за 3 месяца больше солдат РФ, чем агрессор смог привлечь – Сырский02.03.26, 14:20 • 3110 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Техника
Мобилизация
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Нидерланды
Украина
F-16 Fighting Falcon