"Битва за зиму": ВСУ уничтожили за 3 месяца больше солдат РФ, чем агрессор смог привлечь – Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что в течение зимы Украина восстановила контроль над значительными территориями. За три месяца враг потерял около 92 850 военнослужащих и значительное количество техники.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об успешном завершении зимней оборонительной операции, в ходе которой Силы обороны Украины смогли не только сдержать массированное наступление агрессора, но и восстановить контроль над значительными территориями. Информацией генерал поделился в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Главнокомандующий подчеркнул, что в феврале 2026 года впервые со времени Курской операции украинские военные отвоевали больше позиций, чем смог оккупировать противник. Несмотря на ожесточенные бои на Покровско-Мирноградском направлении и попытки врага прорваться к Купянску, украинская армия сохранила стойкость, ликвидировав за зиму больше российских солдат, чем враг смог мобилизовать в свои ряды.
Рекордные потери российских захватчиков за три зимних месяца
В течение трех зимних месяцев мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды
Согласно обнародованным данным, общие потери врага за зимний период достигли критических показателей. За три месяца противник потерял около 92 850 военнослужащих, что в среднем составляет более тысячи человек ежесуточно. Статистика уничтоженной техники выглядит следующим образом:
- 322 танка и 430 боевых бронированных машин;
- 2 967 артиллерийских систем и 110 единиц РСЗО;
- 55 средств противовоздушной обороны;
- 5 самолетов и 1 вертолет;
- 65 269 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- по одному военному кораблю и подводной лодке;
- 11 927 единиц автомобильной техники и 65 единиц спецтехники.
Активные действия на фронте и удержание стратегических позиций
Сырский отметил результативность украинских подразделений на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия.
Отдельное внимание было уделено ситуации в Купянске, где Силы обороны только усиливают контроль и методично уничтожают группы вражеских диверсантов, вопреки фейковым заявлениям российской пропаганды об успехах оккупантов.
Спасибо украинцам за стойкость и поддержку армии. Искренне благодарен украинским воинам, благодаря которым мы выдержали эту сложную зиму
