Эксклюзив
12:02 • 2610 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 10453 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 8742 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 34684 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 67992 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 63874 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 68442 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75431 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50 • 75402 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78766 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
публикации
Эксклюзивы
"Битва за зиму": ВСУ уничтожили за 3 месяца больше солдат РФ, чем агрессор смог привлечь – Сырский

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что в течение зимы Украина восстановила контроль над значительными территориями. За три месяца враг потерял около 92 850 военнослужащих и значительное количество техники.

"Битва за зиму": ВСУ уничтожили за 3 месяца больше солдат РФ, чем агрессор смог привлечь – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об успешном завершении зимней оборонительной операции, в ходе которой Силы обороны Украины смогли не только сдержать массированное наступление агрессора, но и восстановить контроль над значительными территориями. Информацией генерал поделился в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Главнокомандующий подчеркнул, что в феврале 2026 года впервые со времени Курской операции украинские военные отвоевали больше позиций, чем смог оккупировать противник. Несмотря на ожесточенные бои на Покровско-Мирноградском направлении и попытки врага прорваться к Купянску, украинская армия сохранила стойкость, ликвидировав за зиму больше российских солдат, чем враг смог мобилизовать в свои ряды.

Рекордные потери российских захватчиков за три зимних месяца

В течение трех зимних месяцев мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды

– отметил Сырский.

Согласно обнародованным данным, общие потери врага за зимний период достигли критических показателей. За три месяца противник потерял около 92 850 военнослужащих, что в среднем составляет более тысячи человек ежесуточно. Статистика уничтоженной техники выглядит следующим образом:

  • 322 танка и 430 боевых бронированных машин;
    • 2 967 артиллерийских систем и 110 единиц РСЗО;
      • 55 средств противовоздушной обороны;
        • 5 самолетов и 1 вертолет;
          • 65 269 беспилотников оперативно-тактического уровня;
            • по одному военному кораблю и подводной лодке;
              • 11 927 единиц автомобильной техники и 65 единиц спецтехники.

                Активные действия на фронте и удержание стратегических позиций

                Сырский отметил результативность украинских подразделений на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия.

                Отдельное внимание было уделено ситуации в Купянске, где Силы обороны только усиливают контроль и методично уничтожают группы вражеских диверсантов, вопреки фейковым заявлениям российской пропаганды об успехах оккупантов.

                Спасибо украинцам за стойкость и поддержку армии. Искренне благодарен украинским воинам, благодаря которым мы выдержали эту сложную зиму

                – подытожил командующий войсками.

                Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский

                Степан Гафтко

                Война в Украине
                российская пропаганда
                Техника
                Мобилизация
                Военное положение
                Война в Украине
                Столкновения
                Вооруженные силы Украины
                Александр Сырский
                Украина
                Купянск