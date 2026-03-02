"Битва за зиму": ЗСУ знищили за 3 місяці більше солдатів рф, ніж агресор зміг залучити – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успішне завершення зимової оборонної операції, під час якої Сили оборони України змогли не лише стримати масований наступ агресора, а й відновити контроль над значними територіями. Інформацією генерал поділився у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Головнокомандувач підкреслив, що в лютому 2026 року вперше з часу Курської операції українські військові відвоювали більше позицій, ніж зміг окупувати противник. Попри запеклі бої на Покровсько-Мирноградському напрямку та спроби ворога прорватися до Куп’янська, українська армія зберегла стійкість, ліквідувавши за зиму більше російських солдатів, ніж ворог зміг мобілізувати до своїх лав.

Рекордні втрати російських загарбників за три зимові місяці

Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав – зазначив Сирский.

Згідно з оприлюдненими даними, загальні втрати ворога за зимовий період сягнули критичних показників. За три місяці противник втратив близько 92 850 військовослужбовців, що в середньому становить понад тисячу осіб щодоби. Статистика знищеної техніки виглядає наступним чином:

322 танки та 430 бойових броньованих машин;

2 967 артилерійських систем та 110 одиниць РСЗВ;

55 засобів протиповітряної оборони;

5 літаків та 1 гелікоптер;

65 269 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

по одному військовому кораблю та підводному човну;

11 927 одиниць автомобільної техніки та 65 одиниць спецтехніки.

Активні дії на фронті та утримання стратегічних позицій

Сирський відзначив результативність українських підрозділів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії.

Окрему увагу було приділено ситуації в Куп’янську, де Сили оборони лише посилюють контроль та методично знищують групи ворожих диверсантів, всупереч фейковим заявам російської пропаганди про успіхи окупантів.

Дякую українцям за стійкість і підтримку армії. Щиро вдячний українським воїнам, завдяки яким ми витримали цю складну зиму – підсумував командуючий військами.

