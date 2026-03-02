"Битва за зиму": ЗСУ знищили за 3 місяці більше солдатів рф, ніж агресор зміг залучити – Сирський

$43.100.11
Ексклюзив
12:02
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ
2 березня, 02:27
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу
2 березня, 03:04
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року
2 березня, 03:40
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
07:24
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень
09:00
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
11:52
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo
27 лютого, 20:06
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
27 лютого, 16:38
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України
27 лютого, 15:45
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Ніна Южаніна
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Об'єднані Арабські Емірати
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
12:03
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
28 лютого, 09:42
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
27 лютого, 18:52
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
27 лютого, 17:35
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера
27 лютого, 16:49
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian
С-300

"Битва за зиму": ЗСУ знищили за 3 місяці більше солдатів рф, ніж агресор зміг залучити – Сирський

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив що протягом зими Україна відновила контроль над значними територіями. За три місяці ворог втратив близько 92 850 військовослужбовців та значну кількість техніки.

"Битва за зиму": ЗСУ знищили за 3 місяці більше солдатів рф, ніж агресор зміг залучити – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успішне завершення зимової оборонної операції, під час якої Сили оборони України змогли не лише стримати масований наступ агресора, а й відновити контроль над значними територіями. Інформацією генерал поділився у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Головнокомандувач підкреслив, що в лютому 2026 року вперше з часу Курської операції українські військові відвоювали більше позицій, ніж зміг окупувати противник. Попри запеклі бої на Покровсько-Мирноградському напрямку та спроби ворога прорватися до Куп’янська, українська армія зберегла стійкість, ліквідувавши за зиму більше російських солдатів, ніж ворог зміг мобілізувати до своїх лав.

Рекордні втрати російських загарбників за три зимові місяці

Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав

– зазначив Сирский.

Згідно з оприлюдненими даними, загальні втрати ворога за зимовий період сягнули критичних показників. За три місяці противник втратив близько 92 850 військовослужбовців, що в середньому становить понад тисячу осіб щодоби. Статистика знищеної техніки виглядає наступним чином:

  • 322 танки та 430 бойових броньованих машин;
    • 2 967 артилерійських систем та 110 одиниць РСЗВ;
      • 55 засобів протиповітряної оборони;
        • 5 літаків та 1 гелікоптер;
          • 65 269 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
            • по одному військовому кораблю та підводному човну;
              • 11 927 одиниць автомобільної техніки та 65 одиниць спецтехніки.

                Активні дії на фронті та утримання стратегічних позицій

                Сирський відзначив результативність українських підрозділів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії.

                Окрему увагу було приділено ситуації в Куп’янську, де Сили оборони лише посилюють контроль та методично знищують групи ворожих диверсантів, всупереч фейковим заявам російської пропаганди про успіхи окупантів.

                Дякую українцям за стійкість і підтримку армії. Щиро вдячний українським воїнам, завдяки яким ми витримали цю складну зиму

                – підсумував командуючий військами.

                Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
01.03.26, 20:27

                Степан Гафтко

                Війна в Україні
                російська пропаганда
                Техніка
                Мобілізація
                Воєнний стан
                Війна в Україні
                Сутички
                Збройні сили України
                Олександр Сирський
                Україна
                Куп'янськ