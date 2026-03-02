$43.100.11
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex

Київ • УНН

 • 78 перегляди

“Справа Odrex” набула широкого суспільного резонансу, і на цьому тлі журналісти почали публікувати історії з Telegram-каналу StopOdrex. У ньому колишні пацієнти та родини померлих після лікування анонімно діляться своїм досвідом. Вони розповідають про виписки у критичному стані, сторонні предмети в тілі після операцій та, за словами родин, неналежне лікування.

Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex

Звертаючись до приватної клініки, пацієнт очікує на високий рівень сервісу, передові технології та особливу уважність з боку медиків. Проте для героїв цього матеріалу звернення до одеської клініки Odrex стало початком зовсім іншої історії: боротьби за своє здоровʼя або за правду про причини смерті близьких, повідомляє УНН.

Через широкий резонанс навколо "Справи Odrex" на ці анонімні відгуки звернули увагу українські медіа. Адже у телеграм-каналі StopOdrex, колишні пацієнти клініки та родини померлих після лікування там, анонімно публікують історії, які ніколи не потраплять до рекламних брошур медзакладу. Це анонімні відгуки про виписки у критичному стані, сторонні предмети, залишені в тілі пацієнтів після операцій, а також про обіцянки одужання завдяки дороговартісним препаратам, які, за словами родин, не дали результату. 

"Бинт просто заштовхали глибше, я вижила тільки завдяки антибіотикам"

Історія першої пацієнтки, оприлюднена в Telegram-каналі StopOdrex, звучить як медичний трилер і водночас, як один із найбільших страхів людей перед операцією.

Як стверджує жінка, в Odrex їй проводили операцію з очищення бартолінової залози. Після втручання встановили дренаж із марлевого бинта, який, за її словами, мали змінювати щодня. Пацієнтка зазначає, що регулярно приїжджала на промивання в Odrex та виконувала всі рекомендації лікарів.

Згодом її стан почав погіршуватися, а в місці операції з’явилося загноєння та біль. Пацієнтка сама говорила лікарям клініки, що "щось не так", її скеровували на додаткові обстеження: УЗД, аналізи та інші процедури, однак причину загноєння в Odrex виявити так і не змогли. Саме тому жінка звернулась до іншої лікарні. 

Правду я дізналася лише в іншій клініці. Інший лікар побачив, що бинт із дренажу залишився всередині та був заштовхнутий глибше. В іншій лікарні мені його просто вимили перекисом водню. Увесь цей час я пила сильні антибіотики. Фактично, саме вони врятували мені життя. У мене зберігся аудіозапис розмови з гінекологом Odrex. Я тримаю його як нагадування про те, що зі мною сталося

-  пише анонімно жінка.

"Виписали після інсульту так і не долікувавши"

Ще одна історія, яку опублікували журналісти – це розповідь сина пацієнтки, яку госпіталізували до Odrex у серпні 2025 року з інсультом за програмою НСЗУ. Як зазначає чоловік у своєму анонімному дописі, його мати пенсіонерка з цукровим діабетом. Тож, розуміючи всі ризики – родина одразу зазначила, що не дивлячись на те, що матір потрапила до лікарні за програмою НСЗУ, вони готові оплачувати всі необхідні процедури. Проте вже через три дні жінку виписали додому. Син стверджує, що на момент виписки мати майже не говорила, мала проблеми з пам’яттю та залишалася вкрай слабкою. 

Після повернення додому їй різко стало гірше: блювота, температура, важкий стан. Ми двічі викликали швидку, але нам сказали: "Вас щойно виписали з Odrex – значить, усе добре

- зазначає син пацієнтки.

Лише в іншому медзакладі жінку погодилися прийняти. Там, за словами родини, діагностували повторний інсульт.

Лікарі прямо сказали, що Odrex не мали права виписувати її так рано. Через втрачений час наслідки виявилися незворотними. Мама майже не говорить, має серйозні проблеми з пам’яттю. Результат лікування в Odrex – інвалідність першої групи. Коли мамі стало зле, я намагався зв’язатися з лікарем Odrex: дзвонив, писав, просив поради. У відповідь був повний ігнор

- скаржиться чоловік.

"Залікували до смерті"

Третя історія стосується реабілітації після інсульту у 2024 році. Родина пацієнта у своєму анонімному дописі зазначає, що чоловік перебував у клініці з кінця вересня до кінця листопада 2024 року. За цей період, за словами авторки, родина витратила понад $10 тис.

Паралельно пацієнту, як стверджується в історії, призначали велику кількість антибіотиків та інших препаратів. Після цього, за словами родини, у чоловіка з’явилися галюцинації. Паралельно він скаржився на сильний біль у шлунку. Однак, як зазначено у дописі, додаткових обстежень Odrex не проводили.

Його прив’язали до ліжка і пояснили нам, що він "скаржиться без причини" і має "поганий характер". Після численних скарг його перевели до реабілітаційного центру Святого Іоанна. Там лікарі намагалися виправити наслідки надмірного медикаментозного лікування в Odrex, але стан здоров’я швидко погіршувався. 25 грудня 2024 року, на Різдво, він помер. Причина смерті – внутрішня кровотеча

- розповідає родина померлого.

Родина також заявляє, що після смерті Odrex нібито відмовлялася надавати повний перелік призначених препаратів та остаточні фінансові документи. За їхніми словами, отримати їх вдалося лише після численних звернень.

ВажливоРедакція УНН публікує ці історії з посиланням на ЗМІ. Описані події є позицією авторів анонімних дописів. Усі деталі відтворено відповідно до оригінальних публікацій. Редакція не верифікувала кожен окремий факт і закликає компетентні органи провести офіційну перевірку. На момент публікації офіційної відповіді клініки, щодо наведених випадків редакція УНН не отримала. 

Нагадаємо

Поштовхом до початку активного публічного висвітлення "Справи Odrex" стала смерть у стінах клініки бізнесмена Аднана Ківана. Відомо, що у травні-жовтні 2024 року він проходив там лікування. По факту його смерті було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України), двом лікарям. 

Пізніше зʼясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську, яку звільнили з Odrex майже одразу після смерті Аднана Ківана. Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта Аднана Ківана. Наразі справа передана в суд для розгляду по суті.

За даними ЗМІ, обвинувачений хірург не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції й ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарями, за даними журналістів, була проведена низка процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Серед них, очевидно, хіміотерапія, яку проводила онколог Марина Бєлоцерковська.

Лілія Подоляк

