Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд

Одеське правосуддя на паузі: підготовче засідання у справі проти лікарів Віталія Русакова та Марини Бєлоцерківської у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана перенесено на 26 лютого. Поки судовий розгляд затягується, підсудний спільно зі скандальною клінікою Odrex розгортають масштабну PR-кампанію у соцмережах, повідомляє УНН.

У Приморському районному суді Одеси мало відбутися підготовче засідання у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана. Однак розгляд поставлено на паузу до 26 лютого. Причина перенесення – відсутність на засіданні адвоката скандального лікаря Русакова. Як стало відомо УНН, у засідання не з’явився адвокат Микола Ореховський.

У юридичній практиці неявка захисників або раптова зміна адвокатів прямо під час процесу часто розцінюється як класичний метод затягування судового розгляду. Це дозволяє стороні захисту виграти час, коли аргументів по суті справи, імовірно, бракує.

Тож поки захист Русакова затягує розгляд справи, лікар разом із клінікою Odrex активно шліфують репутацію. У Facebook та Instagram перед судовими засіданнями з’являються зворушливі пости про "віру в медицину" та вдячних пацієнтів.

"Такі історії пацієнтів знову і знову нагадують, заради чого я обрав медицину, наповнюючи мене новими силами та вірою", – написав Русаков у дописі.

Утім, записатися на прийом до скандального лікаря наразі неможливо. У реєстратурі клініки журналісту УНН повідомили, що інформації про графік роботи Русакова немає, а запис тимчасово не здійснюється.

Видається, що Віталій Русаков зараз працює виключно як "фотомодель" для соцмереж, намагаючись відбілити реноме перед вироком, тоді як реальна медична практика поставлена на паузу.

Можемо припустити, що захист розуміє - коли факти в залі суду говорять не на твою користь, залишається лише два шляхи: максимально відтягувати фінал і постити красиві фото в надії, що публічний образ виявиться переконливішим за судові аргументи.

Окремий вимір цієї справи – особисті стосунки між лікарем і пацієнтом. Як розповіла в інтерв’ю одеська журналістка Зоя Казанжі, Віталій Русаков протягом багатьох років був особистим лікарем Аднана Ківана, а між родинами були близькі та довірливі стосунки. За словами Казанжі, бізнесмен повністю довіряв своєму лікарю: за життя він подарував йому квартиру в новобудові та новий автомобіль Lexus з нагоди весілля.

Водночас після смерті свого пацієнта Русаков публічно заперечував причетність до лікування Аднана Ківана. Така позиція шокувала близьке оточення бізнесмена та його родину.

Нагадаємо

Віталій Русаков є одним із двох лікарів, яким повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана. Обом медикам інкримінують ч.1 ст.140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта.

Ще одним лікарем у справі є вже звільнена з Odrex онколог Марина Бєлоцерковська. Саме вона супроводжувала лікування онкології Аднана Ківана у клініці Odrex з травня по жовтень 2024 року та перебувала на постійному зв’язку з родиною пацієнта.

Показово, що і в процесуальних питаннях навколо Бєлоцерковської судові засідання також переносилися через неявку її захисника. Зокрема, Київський апеляційний суд не зміг розглянути питання її відсторонення від посади через відсутність адвоката підозрюваної, у зв’язку з чим слухання було відкладене.

За версією слідства, під час лікування Аднана Ківана у клініці Odrex були допущені суттєві порушення стандартів медичної допомоги. Зокрема, після оперативного втручання лікар Русаков не призначив пацієнту обов’язкову антибактеріальну терапію, а також не відреагував на ознаки післяопераційного ускладнення, що призвело до розвитку сепсису. Експерти встановили прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями медиків та настанням смерті Аднана Ківана. Водночас, відповідно до принципу презумпції невинуватості, остаточну правову оцінку діям медиків має надати суд. Зараз обидва лікарі перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту та зобов’язані носити електронні засоби контролю.

Ця справа стала одним із ключових епізодів "Справи Odrex" та спричинила широку суспільну дискусію щодо стандартів лікування у приватних медичних закладах і відповідальності лікарів.

Після широкого суспільного резонансу почали з’являтися нові публічні свідчення пацієнтів та родин померлих, які заявляють про можливі системні порушення в роботі клініки Odrex. Наразі правоохоронні органи розслідують щонайменше 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує Odrex – частина стосується смертей пацієнтів після лікування, інші можливих фінансових зловживань та шахрайства.

Після виходу документального фільму "Осине гніздо" та запуску Telegram-каналу StopOdrex, де кожен охочий може анонімно розповісти свою історію лікування в клініці, суспільна увага до діяльності Odrex лише посилилася. Таким чином справа, що починалася як історія одного пацієнта, переросла у масштабний публічний конфлікт навколо стандартів лікування та прозорості приватної медицини.