Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі

Адреса скандальної одеської клініки Odrex – вул. Розкидайлівська, 69/71 – у державних реєстрах має значно ширше значення, ніж просто місце розташування медичного закладу. За даними YouControl, за цією адресою зареєстровано 27 юридичних осіб. І серед них не лише компанії, що надають медичні послуги. Хто і що ховається за адресою клініки, читайте в матеріалі УНН.

Під дахом клініки Odrex сформувалася розгалужена бізнес-структура, де медицина є лише одним із напрямів діяльності. Частина зареєстрованих за цією адресою юридичних осіб безпосередньо пов’язана з лікуванням пацієнтів – це компанії з ліцензіями на загальну медичну практику, стоматологію та освітню діяльність, які працюють під брендом Odrex і через які клініка офіційно надає медичні послуги та взаємодіє з регуляторами. Проте медичними ТОВ перелік компаній, зареєстрованих за адресою Odrex, не обмежується.

Хто та що зареєстровано за адресою клініки Odrex?

Дані YouControl показують, що за адресою Розкидайлівська, 69/71 юридично "прописані" й компанії, діяльність яких не має прямого стосунку до охорони здоров’я.

Зокрема, за цією адресою зареєстроване ТДВ "Страхова компанія "Одрекс", основним видом діяльності якої є фінансова та страхова діяльність. Страхова компанія має спільну адресу та бренд із клінікою, однак є окремою юридичною особою з власними фінансовими потоками. У такому контексті виникає питання, яку саме роль вона відіграє у взаємодії з пацієнтами та чи не є частиною моделі монетизації медичних послуг?

За тією ж адресою зареєстроване ТОВ "ТМГ-ГРУП", основний КВЕД якого – надання послуг таксі, вантажних перевезень та курʼєрська діяльність. Також у будівлі клініки зареєстроване ПП "Охоронна агенція "Шерман", яке спеціалізується на приватній охоронній діяльності. Окрему групу формують компанії, пов’язані з управлінням активами та нерухомістю. Зокрема, за адресою Odrex зареєстровані ТОВ "Інвестиційний фонд "Марк", що займається операціями з нерухомим майном, а також ТОВ "НАТ Інвест", основний вид діяльності якого – управління та експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна. Серед інших компаній, зареєстрованих за цією ж адресою, – ТОВ "Одесапостачбуд" та ТОВ "П.О.Б.Є.Д.А.", що працюють у сфері оптової та посередницької торгівлі, ТОВ "Галаксіон", яке займається комп’ютерним програмуванням, а також ТОВ "Ферма-Нова", що спеціалізується на сільському господарстві. Жодна з цих компаній не має прямого стосунку до медицини, однак усі вони юридично "прив’язані" до адреси клініки.

Крім того, за адресою клініки Odrex зареєстровані адвокатські об’єднання, громадські організації та юридичні структури, частина з яких перебуває у стані припинення або має ризикові позначки у реєстрах.

За такої кількості зареєстрованих немедичних компаній, будівля клініки виглядає вже не як класичний заклад охорони здоров’я, а як багатофункціональний бізнес-hub, де медична діяльність може бути лише ширмою. У такій моделі клініка потенційно стає зручним інструментом для спрямування та перерозподілу фінансових потоків між різними юридичними особами: від медицини й страхування до операцій з нерухомістю та сервісних бізнесів.

Чому це має значення?

Фактично клініка Odrex виступає юридичною адресою для повноцінного бізнес-кластера. Така концентрація різнопрофільних компаній під дахом медичного закладу виглядає нетипово. А скандальний контекст Odrex лише посилює питання про те навіщо ж клініці стільки ТОВ під її дахом. Як УНН повідомляв раніше, клініка Odrex тривалий час перебуває в центрі суспільної уваги через численні скандали та десятки кримінальних проваджень за статтями про шахрайство, неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками та умисне вбивство. Частина цих справ стосується смертей пацієнтів після лікування у клініці.

У такій ситуації складна й розгалужена юридична структура перестає бути технічною деталлю і стає фактором, що безпосередньо впливає на рівень довіри. Адже коли під одним брендом і за однією адресою працюють різні юридичні особи, відповідальність може розмиватися. Для пацієнта в такій системі не завжди очевидно, з ким саме він вступає у правові відносини, хто отримує кошти за лікування і яка структура нестиме відповідальність у разі фатальної помилки.

Показовою у цьому контексті є позиція представників клініки. Зокрема, під час пресконференції адвокат Odrex Масі Найєм відмовився відповідати на питання журналістів про те скільки Odrex має юридичних осіб. Адвокат назвав цю інформацію комерційною таємницею. Водночас у сфері охорони здоров’я, де йдеться про життя та безпеку пацієнтів, така закритість та секретність виглядає щонайменше підозріло.

На сьогодні без відповіді залишаються ключові питання, що мають суспільне значення: Які саме з 27 компаній отримують кошти від пацієнтів та за що? Як розподіляються фінансові потоки всередині цієї структури? Яку роль у структурі бізнесу відіграє страхова компанія? З якою метою приміщення медичного закладу використовується як юридична адреса для бізнесів, не пов’язаних із лікуванням?

Тож поки клініка Odrex не надасть чітких і публічних пояснень щодо структури бізнесу, питання до неї лише посилюватимуться. Бо у медицині відповідальність не може бути колективною і розмитою. В іншому випадку жодна людина, яка звертається по медичні послуги в клініку Odrex, не може бути впевненою у власній безпеці, адже не зрозуміло, яка саме юридична особа відповідає за її лікування і хто понесе відповідальність у разі фатальної помилки.