Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе

Адрес скандальной одесской клиники Odrex – ул. Розкидайловская, 69/71 – в государственных реестрах имеет значительно более широкое значение, чем просто местоположение медицинского учреждения. По данным YouControl, по этому адресу зарегистрировано 27 юридических лиц. И среди них не только компании, предоставляющие медицинские услуги. Кто и что скрывается за адресом клиники, читайте в материале УНН.

Под крышей клиники Odrex сформировалась разветвленная бизнес-структура, где медицина является лишь одним из направлений деятельности. Часть зарегистрированных по этому адресу юридических лиц непосредственно связана с лечением пациентов – это компании с лицензиями на общую медицинскую практику, стоматологию и образовательную деятельность, которые работают под брендом Odrex и через которые клиника официально предоставляет медицинские услуги и взаимодействует с регуляторами. Однако медицинскими ООО перечень компаний, зарегистрированных по адресу Odrex, не ограничивается.

Кто и что зарегистрировано по адресу клиники Odrex?

Данные YouControl показывают, что по адресу Розкидайловская, 69/71 юридически "прописаны" и компании, деятельность которых не имеет прямого отношения к здравоохранению.

В частности, по этому адресу зарегистрировано ОДО "Страховая компания "Одрекс", основным видом деятельности которой является финансовая и страховая деятельность. Страховая компания имеет общий адрес и бренд с клиникой, однако является отдельным юридическим лицом с собственными финансовыми потоками. В таком контексте возникает вопрос, какую именно роль она играет во взаимодействии с пациентами и не является ли частью модели монетизации медицинских услуг?

По тому же адресу зарегистрировано ООО "ТМГ-ГРУП", основной КВЭД которого – предоставление услуг такси, грузовых перевозок и курьерская деятельность. Также в здании клиники зарегистрировано ЧП "Охранное агентство "Шерман", которое специализируется на частной охранной деятельности. Отдельную группу формируют компании, связанные с управлением активами и недвижимостью. В частности, по адресу Odrex зарегистрированы ООО "Инвестиционный фонд "Марк", занимающееся операциями с недвижимым имуществом, а также ООО "НАТ Инвест", основной вид деятельности которого – управление и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества. Среди других компаний, зарегистрированных по этому же адресу, – ООО "Одессапостачбуд" и ООО "П.О.Б.Е.Д.А.", работающие в сфере оптовой и посреднической торговли, ООО "Галаксион", которое занимается компьютерным программированием, а также ООО "Ферма-Нова", специализирующееся на сельском хозяйстве. Ни одна из этих компаний не имеет прямого отношения к медицине, однако все они юридически "привязаны" к адресу клиники.

Кроме того, по адресу клиники Odrex зарегистрированы адвокатские объединения, общественные организации и юридические структуры, часть из которых находится в состоянии прекращения или имеет рисковые отметки в реестрах.

При таком количестве зарегистрированных немедицинских компаний, здание клиники выглядит уже не как классическое учреждение здравоохранения, а как многофункциональный бизнес-хаб, где медицинская деятельность может быть лишь ширмой. В такой модели клиника потенциально становится удобным инструментом для направления и перераспределения финансовых потоков между различными юридическими лицами: от медицины и страхования до операций с недвижимостью и сервисных бизнесов.

Почему это имеет значение?

Фактически клиника Odrex выступает юридическим адресом для полноценного бизнес-кластера. Такая концентрация разнопрофильных компаний под крышей медицинского учреждения выглядит нетипично. А скандальный контекст Odrex лишь усиливает вопрос о том, зачем же клинике столько ООО под ее крышей. Как УНН сообщал ранее, клиника Odrex длительное время находится в центре общественного внимания из-за многочисленных скандалов и десятков уголовных производств по статьям о мошенничестве, ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками и умышленном убийстве. Часть этих дел касается смертей пациентов после лечения в клинике.

В такой ситуации сложная и разветвленная юридическая структура перестает быть технической деталью и становится фактором, непосредственно влияющим на уровень доверия. Ведь когда под одним брендом и по одному адресу работают разные юридические лица, ответственность может размываться. Для пациента в такой системе не всегда очевидно, с кем именно он вступает в правовые отношения, кто получает средства за лечение и какая структура будет нести ответственность в случае фатальной ошибки.

Показательной в этом контексте является позиция представителей клиники. В частности, во время пресс-конференции адвокат Odrex Маси Найем отказался отвечать на вопросы журналистов о том, сколько Odrex имеет юридических лиц. Адвокат назвал эту информацию коммерческой тайной. В то же время в сфере здравоохранения, где речь идет о жизни и безопасности пациентов, такая закрытость и секретность выглядит по меньшей мере подозрительно.

На сегодня без ответа остаются ключевые вопросы, имеющие общественное значение: Какие именно из 27 компаний получают средства от пациентов и за что? Как распределяются финансовые потоки внутри этой структуры? Какую роль в структуре бизнеса играет страховая компания? С какой целью помещение медицинского учреждения используется как юридический адрес для бизнесов, не связанных с лечением?

Поэтому пока клиника Odrex не предоставит четких и публичных объяснений относительно структуры бизнеса, вопросы к ней будут только усиливаться. Потому что в медицине ответственность не может быть коллективной и размытой. В противном случае ни один человек, обращающийся за медицинскими услугами в клинику Odrex, не может быть уверен в собственной безопасности, ведь не понятно, какое именно юридическое лицо отвечает за его лечение и кто понесет ответственность в случае фатальной ошибки.