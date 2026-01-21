Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави

Минуло близько двох місяців із моменту публікації резонансного фільму "Осине гніздо" про діяльність приватної одеської клініки Odrex. Після широкого суспільного розголосу логічним очікуванням були реакція регуляторів та правоохоронних органів. УНН запитав у родичів загиблих пацієнтів, чи отримали вони реакцію з боку держави.

Після виходу фільму про лікування у клініці "Одрекс", яке, як зазначається в "Осиному гнізді", призвело до тяжких наслідків, зокрема шкоди здоровʼю та смерті деяких пацієнтів, почали зʼявлятися нові історії про приватну клініку. Їх публікують як самі пацієнти, так і їхні родичі на сайті StopOdrex.

Окрім того, стало відомо, що правоохоронні органи розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує клініка "Одрекс". Частина з них була відкрита за заявами родичів жертв лікування в медзакладі, а також постраждалих пацієнтів.

Міністерство охорони здоровʼя провело позапланові перевірки в приватній клініці. Одна з них проходила в ТОВ "Дім медицини", на яку оформлений медзаклад і за її результатами "Одрекс" позбавили ліцензії. Юрособа відмовилася надати комісії медичну документацію, що є грубим порушення. Після цього перевірка пройшла ще у двох компаніях, повʼязаних з клінікою - ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та ТОВ "Центр медицини". Вона завершилась 8 січня, однак за її результатам МОЗ досі не ухвалив рішення, що може свідчити про спроби замʼяти це питання і залишити "Одрекс" з ліцензіями.

"Мені ніхто не дзвонив". Відсутність будь-яких контактів зі слідством

Одна з тих, за чиєю заявою було відкрите кримінальне провадження, - Христина Тоткайло, яка втратила батька після лікування в клініці. У коментарі УНН вона зазначила, що із нею поки не зв’язувався ані прокурор, ані слідчий, а тому жодної інформації про перебіг справи вона не отримувала.

Киянка Христина Тоткайло дізналася про онкологічний діагноз свого батька і звернулася до "Феофанії". Консиліум лікарів дійшов висновку, що агресивна хіміотерапія йому протипоказана до проведення хірургії. Однак хірург Ігор Бєлоцерковський, який також був на консиліумі, запропонував лікуватися в одеському "Одрексі", де працює його дружина – онколог Марина Бєлоцерковська. Він запевнив доньку, яка була в розпачі, що в одеській клініці її батьку "врятують гортань і голос". Перед поїздкою родину змусили оплатити консультацію наперед, без огляду, що вже викликало сумніви.

В "Одрексі" батькові призначили пʼятиденний курс агресивної хіміотерапії й одразу планували другий. Чоловіку встановили гастростому, яка потребувала щоденного догляду, але, за словами Христини, лікарі практично не оглядали її. До моменту виписки в місці встановлення вже був наскрізний отвір, через який витікала їжа.

Після повернення до Києва стан батька різко погіршився: відмовили нирки, зʼявилися виразка в роті. На повідомлення про критичні симптоми лікарка з "Одрексу" відповідала, що сьогодні вихідний, усі питання – в понеділок. Родина заплатила понад 250 тисяч гривень, але батько помер. Христина переконана, що призначення агресивної хіміотерапії всупереч рекомендаціям інших лікарів стало фатальною помилкою "Одрекса".

Наразі відомо, що онкологу Бєлоцерковській вручений обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні щодо смерті одеського бізнесмена в "Одрексі" і справа передана до суду для розгляду по суті.

Щодо справи, відкритої за заявою Христини Тоткайло, фактично постраждала сторона перебуває в повному інформаційному вакуумі, не розуміючи, на якому етапі перебуває розслідування кримінального провадження.

Заміна слідчого і тиша

Схожу картину описує й Світлана Гук, яка втратила чоловіка в результаті лікування в "Одрексі".

Жінка стала вдовою після того, як її чоловік потрапив в "Одрекс" із пухлиною тимуса. Після обіцяної "легкої операції" йому зробили повну торакотомію, а далі почались ускладнення, апарат "штучної нирки" і щоденні рахунки на 80-90 тис. грн. Найбільш шокуючою частиною історії родини Гуків стала розповідь Світлани про те, як вона прийшла в палату до чоловіка – там було холодно наче в морозилці, а під ковдрою пацієнта стояв нагрівач повітря. Як розповідає сама вдова – Odrex продовжував утримувати тіло її чоловіка на апаратах після клінічної смерті лише для того, щоб виставити більший рахунок, адже перебування в приватній клініці тарифікується подобово. Чоловік помер, а коли Світлана не змогла заплатити за смерть свого чоловіка – клініка подала на неї в суд, паралельно погрожуючи. Як розповідає вдова, тиск був настільки сильним, що вона навіть думала про самогубство.

Раніше Гук розповідала УНН, що слідчий прямо їй зазначав, що розслідуванням справи проти клініки ніхто не займатиметься.

"Через деякий час (після смерті чоловіка – ред.), коли я трохи вийшла з шокового стану, мені вдалося відкрити кримінальне провадження. Це було у грудні 2022 року. Але з того часу розслідування фактично стоїть на місці. Мені просто в обличчя про це говорили. Перший слідчий - Найденова - заявила мені: "Я займаюся вашою справою у вільний від основної роботи час", а потім додала, що справою клініки ніхто не займатиметься, тому що "все керівництво лікується в "Одрексі"", – розповіла Світлана Гук.

Офіс Генерального прокурора у відповідь на запит УНН повідомив, що у кримінальному провадженні, відкритому за заявою Світлани Гук, відбулася заміна слідчого.

З того часу, за словами вдови, жодного контакту зі слідством у неї не було. Її оцінка коротка й однозначна – "повна тиша".

Не менш гнітючою, за словами Світлани Гук, є й ситуація з судово-медичною експертизою у цивільному процесі проти "Одрекса", який вона ініціювала. Вона зазначила, що суддя вже тричі ухвалював рішення на її користь, призначаючи проведення відповідні експертизи, проте київська експертна установа двічі повернула документи з відмовою виконувати ухвалу суду.

"Там повний ігнор ухвали суду. Я взагалі не знаю, що має статися, щоб ось ці люди, експерти, щоб вони діяли відповідно до букви закону, згідно з ухвалою суду. Тобто, це повний ігнор, це неповага до суду. Для мене це взагалі незрозуміло", - зазначила Світлана Гук.

Жодних контактів із клінікою

І Христина Тоткайло, і Світлана Гук говорять про відсутність спроб з боку клініки або пов’язаних із нею медичних структур вийти на контакт, надати пояснення чи запропонувати будь-який механізм врегулювання ситуації.

Обидві жінки зазначають, що після виходу фільму "Осине гніздо" з ними виходять на звʼязок й інші пацієнти, що постраждали від лікування в "Одрексі", і діляться своїми схожими історіями про втрату близьких, проблеми зі здоров’ям і про системну "викачку грошей".

Водночас багато з них, за словами Христини Тоткайло, досі бояться говорити публічно, навіть на спеціально створеній платформі StopOdreх, яку представники клініки вже неодноразово намагалися заблокувати.

"Ви знаєте, я хочу просто сказати, що цей "Одрекс", це як якась, мабуть, ракова пухлина на тілі суспільства, яка ось повільно і методично руйнує клітини нашого єдиного організму, якщо вже так говорити алегорично", - зазначила Світлана Гук.

Нагадаємо

Поштовхом до початку активного публічного висвітлення так званої "Справи Odrex" стала смерть у стінах клініки місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана. Відомо, що у травні-жовтні 2024 року він проходив там лікування. По факту його смерті було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України), двом лікарям.

Пізніше зʼясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську, яку звільнили з Odrex майже одразу після смерті Аднана Ківана. Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта Аднана Ківана. Наразі справа передана в суд для розгляду по суті.

За даними ЗМІ, обвинувачений хірург не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції й ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарями, за даними журналістів, була проведена низка процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Серед них, очевидно, хіміотерапія, яку проводила онколог Марина Бєлоцерковська.