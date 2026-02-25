Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни

Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві

Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві

Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві

Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві 24 лютого, 21:07 • 7360 перегляди