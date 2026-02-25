Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США "дуже наполегливо працюють" над припиненням війни рф проти України. Він також зазначив, що цієї війни не було б, якби він був президентом.
Президент США Дональд Трамп згадав про війну рф проти України під час виступу у Конгресі, зазначивши, що США "дуже наполегливо" працюють над тим, щоб припинити війну, пише УНН.
Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства та різанину між росією та Україною, де щомісяця гине 25 000 солдатів. Подумайте про це. 25 000 солдатів гинуть щомісяця. Війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом
Він вказав, що "як президент, я буду встановлювати мир, де зможу, але я ніколи не вагатимуся протистояти загрозам Америці, де б це не було необхідно".
