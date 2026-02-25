Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни

$43.300.02
51.010.09
ukenru
24 лютого, 18:45 • 10839 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 17823 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 15409 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 15425 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 13985 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14265 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14935 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13508 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26803 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14166 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса24 лютого, 20:49 • 7574 перегляди
Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві24 лютого, 21:07 • 7360 перегляди
Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заяваPhoto24 лютого, 21:50 • 4944 перегляди
Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги24 лютого, 22:24 • 5458 перегляди
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 6578 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26804 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 37597 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 55608 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 73171 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 75904 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Борис Джонсон
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 7030 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 12239 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 14773 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 19851 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 28854 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США "дуже наполегливо працюють" над припиненням війни рф проти України. Він також зазначив, що цієї війни не було б, якби він був президентом.

Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни

Президент США Дональд Трамп згадав про війну рф проти України під час виступу у Конгресі, зазначивши, що США "дуже наполегливо" працюють над тим, щоб припинити війну, пише УНН.

Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства та різанину між росією та Україною, де щомісяця гине 25 000 солдатів. Подумайте про це. 25 000 солдатів гинуть щомісяця. Війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом

- сказав Трамп.

Він вказав, що "як президент, я буду встановлювати мир, де зможу, але я ніколи не вагатимуся протистояти загрозам Америці, де б це не було необхідно".

Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між росією та Україною05.02.26, 21:07 • 6375 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна