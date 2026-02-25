Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США "очень усердно работают" над прекращением войны рф против Украины. Он также отметил, что этой войны не было бы, если бы он был президентом.
Президент США Дональд Трамп упомянул о войне рф против Украины во время выступления в Конгрессе, отметив, что США "очень усердно" работают над тем, чтобы прекратить войну, пишет УНН.
Мы очень усердно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат. Подумайте об этом. 25 000 солдат погибают ежемесячно. Война, которой никогда бы не случилось, если бы я был президентом
Он указал, что "как президент, я буду устанавливать мир, где смогу, но я никогда не буду колебаться противостоять угрозам Америке, где бы это ни было необходимо".
Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между россией и Украиной05.02.26, 21:07 • 6375 просмотров