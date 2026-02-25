Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны

$43.300.02
24 февраля, 18:45 • 10864 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 17889 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 15448 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 15462 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 14008 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 14281 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14945 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13513 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 26831 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14170 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 26831 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 37619 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 55624 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 73184 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 75915 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 7052 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 12249 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 14784 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 19859 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 28862 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США "очень усердно работают" над прекращением войны рф против Украины. Он также отметил, что этой войны не было бы, если бы он был президентом.

Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны

Президент США Дональд Трамп упомянул о войне рф против Украины во время выступления в Конгрессе, отметив, что США "очень усердно" работают над тем, чтобы прекратить войну, пишет УНН.

Мы очень усердно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат. Подумайте об этом. 25 000 солдат погибают ежемесячно. Война, которой никогда бы не случилось, если бы я был президентом

- сказал Трамп.

Он указал, что "как президент, я буду устанавливать мир, где смогу, но я никогда не буду колебаться противостоять угрозам Америке, где бы это ни было необходимо".

Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между россией и Украиной05.02.26, 21:07 • 6375 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина