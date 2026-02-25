Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны

Президент США Дональд Трамп упомянул о войне рф против Украины во время выступления в Конгрессе, отметив, что США "очень усердно" работают над тем, чтобы прекратить войну, пишет УНН.

Мы очень усердно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат. Подумайте об этом. 25 000 солдат погибают ежемесячно. Война, которой никогда бы не случилось, если бы я был президентом