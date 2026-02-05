Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил ядерные войны, вспыхнувшие по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, россией и Украиной, передает УНН.

Соединенные Штаты – самая мощная страна в мире. Я полностью восстановил их вооруженные силы в течение своего первого срока, включая новое и много восстановленных ядерных вооружений. Я также добавил Космические силы и сейчас продолжаем восстанавливать наши вооруженные силы на уровне, невиданном ранее. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что бороздили моря во время Первой мировой войны – Айова, Миссури, Алабама и другие. Я предотвратил ядерные войны, вспыхнувшие по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, Россией и Украиной