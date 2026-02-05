Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между россией и Украиной
Киев • УНН
Дональд Трамп утверждает, что предотвратил ядерные войны между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также россией и Украиной. Он также заявил о восстановлении вооруженных сил США, включая ядерное вооружение и создание Космических сил.
Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил ядерные войны, вспыхнувшие по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, россией и Украиной, передает УНН.
Соединенные Штаты – самая мощная страна в мире. Я полностью восстановил их вооруженные силы в течение своего первого срока, включая новое и много восстановленных ядерных вооружений. Я также добавил Космические силы и сейчас продолжаем восстанавливать наши вооруженные силы на уровне, невиданном ранее. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что бороздили моря во время Первой мировой войны – Айова, Миссури, Алабама и другие. Я предотвратил ядерные войны, вспыхнувшие по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, Россией и Украиной
Добавим
Кроме того, по словам Трампа, вместо того, чтобы продолжать действие СНВ "(плохо заключенного Соединенными Штатами соглашения, которое, кроме всего прочего, грубо нарушается), необходимо, чтобы наши ядерные эксперты работали над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который может действовать еще долго".
США и Россия как минимум полгода будут соблюдать условия договора СНВ-III на время новых переговоров - СМИ05.02.26, 16:48 • 2128 просмотров