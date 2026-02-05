$43.170.02
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между россией и Украиной

Киев

 406 просмотра

Дональд Трамп утверждает, что предотвратил ядерные войны между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также россией и Украиной. Он также заявил о восстановлении вооруженных сил США, включая ядерное вооружение и создание Космических сил.

Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил ядерные войны, вспыхнувшие по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, россией и Украиной, передает УНН.

Соединенные Штаты – самая мощная страна в мире. Я полностью восстановил их вооруженные силы в течение своего первого срока, включая новое и много восстановленных ядерных вооружений. Я также добавил Космические силы и сейчас продолжаем восстанавливать наши вооруженные силы на уровне, невиданном ранее. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что бороздили моря во время Первой мировой войны – Айова, Миссури, Алабама и другие. Я предотвратил ядерные войны, вспыхнувшие по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, Россией и Украиной

- сообщил Трамп.

Добавим

Кроме того, по словам Трампа, вместо того, чтобы продолжать действие СНВ "(плохо заключенного Соединенными Штатами соглашения, которое, кроме всего прочего, грубо нарушается), необходимо, чтобы наши ядерные эксперты работали над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который может действовать еще долго".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Выборы в США
Война в Украине
Космические силы США
Израиль
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты
Украина
Пакистан
Иран