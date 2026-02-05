Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між росією та Україною

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 15321 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 14910 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 17313 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 28707 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 60731 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 27948 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27131 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21861 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14792 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14457 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Популярнi новини
Генсек НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівщину та поспілкувався з місцевими жителямиPhoto5 лютого, 09:20 • 8924 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 22151 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися5 лютого, 12:00 • 25711 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 12759 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 17743 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 15313 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 60723 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 67210 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 97156 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 96658 перегляди
Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між росією та Україною

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Дональд Трамп стверджує, що запобіг ядерним війнам між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також росією та Україною. Він також заявив про відновлення збройних сил США, включаючи ядерне озброєння та створення Космічних сил.

Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між росією та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що запобіг ядерним війнам, що спалахнули по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, росією та Україною, передає УНН.

Сполучені Штати – найпотужніша країна у світі. Я повністю відновив їхні збройні сили протягом свого першого терміну, включаючи нову та багато відновлених ядерних озброєнь. Я також додав Космічні сили і зараз продовжуємо відновлювати наші збройні сили на рівні, небаченому раніше. Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Першої світової війни – Айова, Міссурі, Алабама та інші. Я запобіг ядерним війнам, що спалахнули по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, росією та Україною 

- повідомив Трамп.

Додамо

Крім того, за словами Трампа, замість того, щоб продовжувати дію СНО       "(погано укладеної Сполученими Штатами угоди, яка, окрім усього іншого, грубо порушується), необхідно, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго". 

США та росія щонайменше пів року дотримуватимуться умов договору СНО-III на час нових переговорів - ЗМІ05.02.26, 16:48 • 2100 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Вибори в США
Війна в Україні
Космічні сили США
Ізраїль
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки
Україна
Пакистан
Іран