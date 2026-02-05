Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між росією та Україною
Київ • УНН
Дональд Трамп стверджує, що запобіг ядерним війнам між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також росією та Україною. Він також заявив про відновлення збройних сил США, включаючи ядерне озброєння та створення Космічних сил.
Президент США Дональд Трамп заявив, що запобіг ядерним війнам, що спалахнули по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, росією та Україною, передає УНН.
Сполучені Штати – найпотужніша країна у світі. Я повністю відновив їхні збройні сили протягом свого першого терміну, включаючи нову та багато відновлених ядерних озброєнь. Я також додав Космічні сили і зараз продовжуємо відновлювати наші збройні сили на рівні, небаченому раніше. Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Першої світової війни – Айова, Міссурі, Алабама та інші. Я запобіг ядерним війнам, що спалахнули по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, росією та Україною
Додамо
Крім того, за словами Трампа, замість того, щоб продовжувати дію СНО "(погано укладеної Сполученими Штатами угоди, яка, окрім усього іншого, грубо порушується), необхідно, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго".
